Kevin Castaño busca salir de River: fue ofrecido a dos equipos tras quedar relegado
: El mediocampista colombiano, por quien River pagó 14 millones de dólares a comienzos de 2025, no será tenido en cuenta y fue ofrecido a dos clubes mexicanos.
Kevin Castaño tiene los días contados en River. El mediocampista colombiano de 25 años no entra en los planes de Eduardo Coudet para el segundo semestre y ya fue ofrecido a Tigres UANL y América de México, con el objetivo de encontrar una salida en este mercado de pases.
El colombiano integra la lista de futbolistas que ya fueron notificados de que no serán tenidos en cuenta por el Chacho y deberán buscar un nuevo destino para continuar sus carreras. El volante quedó completamente relegado en la consideración del entrenador, al punto de no ser convocado para la pretemporada que el plantel realizó en España. Ante ese escenario, la dirigencia lo declaró transferible y espera concretar una venta durante este mercado de pases. Con ese objetivo, el representante del mediocampista comenzó a mover alternativas en el fútbol mexicano.
Según trascendió, Castaño fue ofrecido a Tigres UANL como una opción para reforzar el mediocampo. De todos modos, la posibilidad no forma parte de la negociación que el club mexicano mantiene por Ángel Correa y, hasta el momento, no existe una definición.
Además, el entorno del futbolista también acercó su nombre al América de México, al considerar que la Liga MX puede ser un destino ideal para que el colombiano relance su carrera a los 25 años. Por ahora, ninguno de los dos clubes confirmó un interés concreto, aunque las gestiones continúan.
Kevin Castaño y un paso fugaz por River
La salida de Castaño llama la atención por la importante inversión que realizó River para incorporarlo a comienzos de 2025, cuando Marcelo Gallardo todavía era el entrenador del equipo. En ese momento, el Millonario desembolsó 14 millones de dólares por el volante, que apenas un año y medio después quedó fuera de los planes del cuerpo técnico.
Su participación durante la temporada fue muy escasa: disputó solo 7 partidos y acumuló 220 minutos en cancha, repartidos entre 5 encuentros del Torneo Apertura y 2 por la Copa Sudamericana. De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, su cotización actual es de 5 millones de euros, muy por debajo de la cifra que River invirtió para sumarlo a su plantel.
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