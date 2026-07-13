Kevin Castaño busca salir de River: fue ofrecido a dos equipos tras quedar relegado

El colombiano integra la lista de futbolistas que ya fueron notificados de que no serán tenidos en cuenta por el Chacho y deberán buscar un nuevo destino para continuar sus carreras. El volante quedó completamente relegado en la consideración del entrenador, al punto de no ser convocado para la pretemporada que el plantel realizó en España. Ante ese escenario, la dirigencia lo declaró transferible y espera concretar una venta durante este mercado de pases. Con ese objetivo, el representante del mediocampista comenzó a mover alternativas en el fútbol mexicano.