Ya hay polémica: la Selección Argentina ya conoce al árbitro para el duelo ante Egipto por octavos de final

Su crecimiento fue meteórico. Apenas un año después recibió la escarapela FIFA, que le abrió las puertas del ámbito internacional. Su primer compromiso fuera de Francia fue un amistoso entre Bulgaria y Bosnia-Herzegovina.

Desde entonces sumó designaciones en los torneos más importantes del continente. En su trayectoria figuran la final de la UEFA Europa League 2021, la Supercopa de Europa 2023 y participaciones en competencias de primer nivel como la Eurocopa 2024 y los Juegos Olímpicos, consolidándose como uno de los nombres de mayor prestigio dentro del arbitraje europeo.

La polémica entre hinchas argentinos no se hizo esperar, debido justamente a que Francia se presenta como uno de los candidatos a intentar quitarle la corona a la Selección Argentina, por lo que una designación de un árbitro de ese país despertó algunas suspicacias.