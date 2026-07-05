Ya hay polémica: la Selección Argentina ya conoce al árbitro para el duelo ante Egipto por octavos de final
La FIFA confirmó la terna arbitral que tendrá a su cargo uno de los cruces más esperados de la Copa del Mundo.
La cuenta regresiva para el choque entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 ya tiene un dato confirmado: la FIFA designó al francés François Letexier como árbitro principal del encuentro, que se disputará este martes desde las 13 (hora argentina) en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta.
Será la primera ocasión en la que el juez galo dirija un partido de la Selección Argentina mayor. Su único antecedente con un combinado albiceleste se remonta al Mundial Sub 20 de 2023, cuando estuvo a cargo de la victoria por 2-1 frente a Uzbekistán. Del mismo modo, tampoco registra partidos arbitrados con la selección absoluta de Egipto.
La terna arbitral estará integrada íntegramente por europeos. Letexier estará acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como asistentes, mientras que el noruego Espen Eskås será el cuarto árbitro. Como asistente de reserva fue designado Isaak Bashevkin, también de Noruega.
Un árbitro en ascenso y polémica
En esta edición de la Copa del Mundo, Letexier ya tuvo dos presentaciones. Primero dirigió el triunfo de Costa de Marfil por 1-0 sobre Ecuador durante la fase de grupos y posteriormente fue el encargado de impartir justicia en el empate sin goles entre Cabo Verde y Arabia Saudita.
Con apenas 36 años, el francés es considerado uno de los árbitros con mayor proyección del fútbol europeo. Debutó en la Ligue 1 en 2016 y rápidamente hizo historia al convertirse, con solo 28 años, en el juez más joven en dirigir en la máxima categoría del fútbol francés. Su estreno se produjo el 23 de enero de ese año, en el partido entre Montpellier y Caen.
Su crecimiento fue meteórico. Apenas un año después recibió la escarapela FIFA, que le abrió las puertas del ámbito internacional. Su primer compromiso fuera de Francia fue un amistoso entre Bulgaria y Bosnia-Herzegovina.
Desde entonces sumó designaciones en los torneos más importantes del continente. En su trayectoria figuran la final de la UEFA Europa League 2021, la Supercopa de Europa 2023 y participaciones en competencias de primer nivel como la Eurocopa 2024 y los Juegos Olímpicos, consolidándose como uno de los nombres de mayor prestigio dentro del arbitraje europeo.
La polémica entre hinchas argentinos no se hizo esperar, debido justamente a que Francia se presenta como uno de los candidatos a intentar quitarle la corona a la Selección Argentina, por lo que una designación de un árbitro de ese país despertó algunas suspicacias.
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