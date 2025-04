Murió el Loco Gatti: el día que el "gordito" Diego Maradona le hizo cuatro goles

La historia comenzó unos días antes del encuentro, cuando Gatti, arquero e ídolo de Boca, declaró en una entrevista con el diario El Litoral: "Sabés lo que me preocupa? Su físico… tengo la sensación de que en pocos años más no va a lograr contener su tendencia a ser un gordito". A Maradona no le cayó nada bien y, lejos de olvidarlo, prometió vengarse dentro de la cancha.