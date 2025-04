Murió Hugo Gatti: sus críticas a Lionel Messi y a la "Scaloneta"

En una entrevista, Gatti, conocido por sus opiniones controvertidas, aseguró que el equipo dirigido por Lionel Scaloni no repetirá el éxito obtenido en Qatar 2022 más allá del nivel que viene mostrando: "Ojalá me equivoque, pero yo creo que a Argentina no le va a ir bien en el próximo Mundial. A los jugadores fundamentales ya no los tiene", comenzó diciendo el arquero que conquistó títulos icónicos con el Xeneize.

Además, cuestionó el rendimiento de los defensores que fueron clave en la última Copa del Mundo, especialmente de Cristian Romero: "Cuti da muchas patadas, y ahora lo van a tener en cuenta. Te caga a patadas Cuti", afirmó en una entrevista con La Nación. Pero el punto más controvertido llegó cuando apuntó directamente contra Messi, quien fue pieza clave para el título en Qatar.

gatti chiringuitto enojado El Loco Gatti se enojó y dejó el estudio de El Chiringuito

"Es uno menos", disparó, refiriéndose a su percepción del juego del capitán argentino, una opinión que contrasta con el reconocimiento mundial hacia el astro rosarino.

En cuanto al título mundial de 2022, Gatti opinó que fue producto de la fortuna y del contexto del torneo. "Argentina tuvo suerte, porque si el Mundial se hubiese jugado en Argentina no lo ganaba. Lo ganó porque jugaron en un lugar donde no les gusta el fútbol. Querían que Messi saliera campeón para poder decir que es el mejor del mundo. Esa es la realidad", sentenció.

La comparación de Lionel Messi con Cristiano Ronaldo

Primero, Gatti afirmó que CR7 está por encima de Lionel desde lo físico. Luego, argumentó en detalle: “Cristiano, limitado, es un fenómeno. Pero limitado es mejor que Messi. Y es limitado porque no tiene las condiciones de Messi, pero jugó en los mejores equipos del mundo. ¿Messi dónde jugó? En el Barça y en la selección argentina. Messi no se exigió para jugar en otros equipos, en otros países. Y eso que tuvo oportunidades”.

Además, el Loco lo dejó afuera al 10 a la hora de elaborar su ranking histórico de jugadores. “El segundo de Pelé fue Alfredo Di Stéfano, sí. Después Cruyff, que fue un fenómeno. Después vendría Diego”.