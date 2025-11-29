Murió un hincha del Palmeiras en la previa a la final de la Copa Libertadores con Flamengo

La institución verdiblanca dio a conocer la noticia a través de un extenso mensaje en el que expresó su consternación y mantuvo de manera estricta los textuales: "El Palmeiras lamenta profundamente el fallecimiento del aficionado Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, quien se encontraba en Lima, Perú, para presenciar la final de la Conmebol Libertadores, programada para este sábado (29). Según las autoridades locales, el aficionado del Palmeiras sufrió un accidente mientras viajaba en un autobús turístico. Expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Caue en este momento de dolor y tristeza". El comunicado no solo buscó informar, sino también marcar la postura oficial del club en un momento de fuerte impacto emocional.