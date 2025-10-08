Nada que ver con el fútbol: el nuevo desafío de Ángel Di María que costará una fortuna

Cómo será la Torre DM11

El diseño arquitectónico estuvo a cargo del estudio de Gonzalo Sánchez Hermelo, el mismo que proyectó la actual vivienda del futbolista en un barrio cerrado de Funes. La torre contará con 26 plantas, una superficie total de 15.800 m² y una altura de 110 metros. De ese total, 9.000 m² estarán destinados a oficinas distribuidas en 21 pisos, con módulos de entre 275 y 300 m², divisibles hasta en tres unidades por planta.

Además, el complejo incluirá:

Dos subsuelos con 84 cocheras y 21 bauleras .

con . Gimnasio , salón auditorio y espacios de coworking con bar y terraza .

, y . Restaurante y rooftop con parrilleros y solárium.

“Será un ícono para la región, un faro de referencia al llegar o salir hacia Buenos Aires, una señal de que se está entrando al centro productivo de Santa Fe”, destacó Lisandrini.

La Torre DM11 marcará el desembarco de Ángel Di María en el sector inmobiliario, sumándose a la tendencia de ex futbolistas argentinos que apuestan por la construcción como una nueva faceta de inversión y legado en su tierra natal.

