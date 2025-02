Nahuel Molina y su primera convocatoria a la Selección Argentina: el futbolista que le dio la noticia antes que Scaloni

Según relató, sus compañeros insistieron con la broma antes de finalmente revelarle la noticia: "'No, no sé, vos ya sabías', me dicen. Me cargaban entre los dos y no me decían nada. Y ahí me dicen 'Ah, que te convocaron a la Selección'. Yo ya tenía un contacto, pero por ahí, no sé si les mandaban la lista a ellos antes o la convocatoria le llega al club y Rodri era el capitán también. Entonces calculo que por eso la tenía".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/infobae/status/1891502877040119955&partner=&hide_thread=false Nahuel Molina en #MiSelección: El día que De Paul lo "convocó" para la Selección Argentina. Mirá la entrevista completa del Pollo Álvarez acá https://t.co/sfws36tKlx pic.twitter.com/iWMkGbF72I — infobae (@infobae) February 17, 2025

A pesar de la sorpresa, Molina ya sabía que estaba en el radar del cuerpo técnico de la Selección. Walter Samuel, uno de los asistentes de Scaloni, le había anticipado que lo estaban siguiendo: "Yo ya había hablado con Walter (Samuel) de que me estaban viendo, que siga entrenando, que lo estaba haciendo bien, jugando bien. Y la verdad que cuando Rodri me dice 'te convocaron', yo estaba feliz porque justo jugábamos con Brasil, pero se suspende la convocatoria por la pandemia. En la siguiente convocatoria me llaman y voy directamente a la Copa América (2021)".

El defensor recordó los nervios de su primera concentración con la Albiceleste y cómo Rodrigo De Paul lo ayudó a insertarse en el grupo y a conocer a Lionel Messi: "Tuve un poco de suerte por Rodri, porque él ya venía en las convocatorias anteriores, había jugado la Copa América anterior, entonces ya en el club me decía 'vamos a hacer esto, no hagas lo otro'. Uno también preguntaba y eso te va abriendo un poco el panorama".

Sobre su primer encuentro con Messi, agregó: "Ya fui con información. La primera vez que lo vi a Messi todavía fue en medio del tema de la pandemia. Lo saludé en el comedor, me acuerdo, estaban ahí todos juntos. Cuando llegamos nos habían dividido para hacer los test (de Covid) para concentrarnos ahí en el predio de AFA, y fue como un saludo ahí con todos".

Su opinión sobre la polémica de Cristiano Ronaldo y su elección por Messi

En otro tramo de la entrevista, Molina se refirió a la reciente declaración de Cristiano Ronaldo, quien se autoproclamó el mejor jugador de la historia. Sin dudarlo, el lateral argentino eligió a Messi: "Me crie viéndolo a Leo desde chico, y no hablo de lo futbolístico, sino de sus formas, tuve la oportunidad de compartir con él. Para mí vos no podés decir que sos el mejor, lo tienen que decir los demás". Y añadió: "Jamás me consideraría el mejor de nada. Obviamente, en mi autoestima, yo pienso que soy el mejor, pero jamás diría algo así. No tengo dudas que Cristiano es un animal, un animal competitivo, un animal del fútbol. Pero si es el mejor de la historia o no, lo tienen que decir los demás. Para mí es Messi".