Napoli presentó una camiseta en homenaje a Argentina: el video fue grabado en Buenos Aires

"Acá se vive por el fútbol", expresa una de las frases del video oficial, que rápidamente se viralizó en redes sociales y despertó la emoción de miles de hinchas argentinos e italianos. La producción audiovisual recorrió algunos de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, como La Boca, Caminito, el Puente de la Mujer, la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. La elección no fue casual: Argentina es uno de los países con mayor presencia de descendientes italianos y mantiene un vínculo histórico y cultural muy fuerte con Nápoles.