Napoli presentó una camiseta en homenaje a Argentina: el video fue grabado en Buenos Aires
El club italiano lanzó una nueva indumentaria por su centenario y eligió distintos puntos emblemáticos de la capital argentina para su campaña.
Napoli volvió a demostrar que su vínculo con Argentina trasciende generaciones, jugadores y fronteras. En el marco de la celebración por sus 100 años de historia, el club italiano presentó una nueva camiseta inspirada en la comunidad napolitana en el exterior y eligió a Buenos Aires como escenario principal de su campaña de lanzamiento.
"Acá se vive por el fútbol", expresa una de las frases del video oficial, que rápidamente se viralizó en redes sociales y despertó la emoción de miles de hinchas argentinos e italianos. La producción audiovisual recorrió algunos de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, como La Boca, Caminito, el Puente de la Mujer, la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. La elección no fue casual: Argentina es uno de los países con mayor presencia de descendientes italianos y mantiene un vínculo histórico y cultural muy fuerte con Nápoles.
Desde la institución explicaron que la iniciativa busca homenajear a los napolitanos que viven lejos de su tierra, pero que continúan manteniendo vivas sus raíces y costumbres. En ese contexto, la Argentina ocupa un lugar privilegiado. Uno de los escenarios elegidos fue "La Boca 5.0", una obra del artista argentino Alfredo Segatori que forma parte del proyecto Exabrupto de Color. La intervención artística recrea los tradicionales conventillos y rinde homenaje a la inmigración europea que llegó al país entre fines del siglo XIX y principios del XX.
Cómo es la nueva camiseta del Napoli
La camiseta alternativa presenta una base blanca con detalles en azul, el color tradicional del club. Además, incorpora finas líneas en contraste que le otorgan una estética moderna y elegante. Entre sus detalles más destacados aparecen el escudo del Napoli acompañado por una representación del Golfo de Nápoles y el Vesubio, dos símbolos inseparables de la ciudad italiana. A su vez, en la parte posterior del cuello se puede leer la inscripción "Partenopei", una referencia a la identidad histórica de Nápoles.
En cuanto a la confección, la indumentaria cuenta con paneles de malla elástica ubicados en la espalda y debajo de las mangas, diseñados para mejorar la ventilación y favorecer la movilidad de los futbolistas. En un año tan especial para la institución, Napoli eligió mirar hacia el otro lado del Atlántico para celebrar su historia. Y, una vez más, encontró en Argentina un lugar donde el fútbol también se vive como una pasión que atraviesa generaciones.
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