Napoli rompió el silencio sobre Zeballos y puso en aprietos a Boca: "Si se dan las condiciones..."
Giovanni Manna, director deportivo del conjunto italiano, confirmó el interés por el delantero y dejó una frase que contrasta con la postura pública de Riquelme.
El futuro de Exequiel Zeballos continúa siendo una de las grandes incógnitas del mercado de pases. Mientras Juan Román Riquelme evitó confirmar una posible salida del delantero y aseguró que continúa siendo jugador de Boca, desde Italia fueron mucho más contundentes.
Giovanni Manna, director deportivo de Napoli, reconoció públicamente que el club mantiene conversaciones por el atacante y admitió que existe un interés concreto para incorporarlo en este mercado: "Es un jugador que me gusta. Ha tenido un parón importante en su carrera a causa de las lesiones, pero es un jugador fuerte, al igual que otros con los que hemos estado negociando en los últimos seis u ocho meses. Hubo un principio de acuerdo, pero la dinámica del mercado cambia y puede afectarte", explicó el dirigente durante una conferencia de prensa. Sin embargo, la frase que más repercusión generó llegó segundos después: "Estamos interesados, eso es real. Si se dan las condiciones adecuadas, haremos el fichaje. Si no, esperaremos".
Las declaraciones contrastan con la postura que sostuvo Riquelme en los últimos días. El presidente de Boca evitó profundizar sobre la situación del Changuito y se limitó a remarcar que el futbolista tiene contrato vigente hasta diciembre y continúa entrenándose con normalidad, aunque no fue incluido por Rodolfo Arruabarrena en la lista de convocados para el partido ante O'Higgins por la Copa Sudamericana.
Manna también reconoció que la cercanía del final del vínculo de Zeballos representa un factor importante en la negociación: "Está dando mucho que hablar porque viene de Boca y su contrato está a punto de expirar. Estamos en un aprieto, como pueden ver".
La oferta de Napoli y los números de Zeballos
Según trascendió, Napoli presentó una propuesta cercana a los 8 millones de euros por el 100% del pase del futbolista, una cifra que permitiría a Boca obtener un importante ingreso económico antes de que el jugador quede en libertad.
Desde su debut en Primera División, Zeballos disputó 140 partidos oficiales con la camiseta azul y oro. A pesar de las lesiones que marcaron parte de su carrera, logró convertir 16 goles y repartir otras 16 asistencias. Además, fue parte de un ciclo exitoso en el plano local, conquistando cinco títulos: la Copa de la Liga 2020, la Copa Argentina 2020, la Copa de la Liga 2022, la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2023.
Por ahora, la negociación continúa abierta. Pero mientras Boca mantiene el hermetismo, Napoli ya dejó en claro cuál es su postura: si aparecen las condiciones adecuadas, irá a fondo por el Changuito.
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