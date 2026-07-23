Napoli rompió el silencio sobre Zeballos y puso en aprietos a Boca: "Si se dan las condiciones..."

Desde su debut en Primera División, Zeballos disputó 140 partidos oficiales con la camiseta azul y oro. A pesar de las lesiones que marcaron parte de su carrera, logró convertir 16 goles y repartir otras 16 asistencias. Además, fue parte de un ciclo exitoso en el plano local, conquistando cinco títulos: la Copa de la Liga 2020, la Copa Argentina 2020, la Copa de la Liga 2022, la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2023.

Por ahora, la negociación continúa abierta. Pero mientras Boca mantiene el hermetismo, Napoli ya dejó en claro cuál es su postura: si aparecen las condiciones adecuadas, irá a fondo por el Changuito.