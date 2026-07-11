Nations Championship: Los Pumas lograron su primera victoria ante Gales

Pero solo dos minutos más tarde se alcanzó la igualdad luego de una buena secuencia ofensiva entre Mateo Carreras, Santiago Carreras y Bautista Delguy que permitió a Joaquín Oviedo apoyar el primer try argentino. Tomás "Cepillo" Albornoz acertó la conversión y, tras una ráfaga de buen juego colectivo que descolocó a los Dragones Rojos, ambos combinados se fueron al descanso con una ventaja argentina de 28 a 14.