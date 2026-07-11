Nations Championship: Los Pumas lograron su primera victoria ante Gales
El combinado conducido por Felipe Contepomi venía de una derrota ante Escocia pero logró recuperarse y ganar claramente a los galeses. El próximo rival será Inglaterra.
Los Pumas lograron este viernes su primera victoria en la segunda fecha del Nations Championship: fue por 35 a 21 ante Gales, en un partido que se disputó en el Estadio Bicentenario de San Juan.
El conjunto dirigido por Felipe Contepomi, que venía de una derrota 19-31 ante Escocia en el Estadio Malvinas Argentinas, exhibió un notable carácter en sus variantes ofensivas y la recuperación del balón.
El encuentro comenzó con los galeses arriba: apenas a los tres minutos, Gales abrió el marcador luego de un line que terminó con el try de Dewi Lake, convertido por Sam Costelow para establecer el 7-0.
Pero solo dos minutos más tarde se alcanzó la igualdad luego de una buena secuencia ofensiva entre Mateo Carreras, Santiago Carreras y Bautista Delguy que permitió a Joaquín Oviedo apoyar el primer try argentino. Tomás "Cepillo" Albornoz acertó la conversión y, tras una ráfaga de buen juego colectivo que descolocó a los Dragones Rojos, ambos combinados se fueron al descanso con una ventaja argentina de 28 a 14.
A pesar de un arranque intenso por parte de ambos combinados, apostando al golpe por golpe al obtener llegadas profundas al ingoal, la efectividad de los backs argentinos —con un encendido Mateo Carreras abriendo caminos en la línea defensiva europea— terminó de inclinar la balanza para la victoria argentina 35-21.
Con este resultado, Los Pumas consiguen oxígeno de cara a la tercera jornada de la ventana de julio, donde el próximo sábado se mudarán a Santiago del Estero para recibir a otra potencia del hemisferio norte: la selección de Inglaterra.
Goleadores
- Los Pumas: Joaquín Oviedo (2), Justo Piccardo, Marcos Kremer y Santiago Carreras con los tries y en las conversiones Tomás "Cepillo" Albornoz (metió las 5).
- Gales: Dewi Lake, Rhys Carre y Ben Warren para los Tries y para las conversiones Sam Costelow (metió las 3).
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