Quiénes relatan Selección Argentina vs. Suiza, en cada canal de TV y streaming
La Selección Argentina juega por los cuartos de final Mundial 2026, y son variadas las duplas periodísticas que pueden elegir los hinchas.
Tras la sufrida clasificación ante Egipto, y con el objetivo de continuar en la defensa de la corona, la Selección Argentina enfrenta este sábado a Suiza en el marco del choque de cuartos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
El encuentro se juega desde las 22 horas de la Argentina en Kansas Stadium (Arrowhead Stadium) de Kansas City, con arbitraje de João Pinheiro y televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+.
La multiplicidad de opciones para ver el encuentro también deriva en que los hinchas argentinos puedan elegir entre los diferentes equipos periodísticos, con sus respectivos relatores.
Una por una, las duplas que relatarán a la Selección Argentina en el Mundial 2026
Telefe: la pantalla de aire
El canal de las pelotas apuesta por un equipo con un recorrido consolidado en las transmisiones de la Selección, combinando relato pasional, análisis táctico y la cobertura del día a día desde el campo de juego.
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Relatos: Pablo Giralt
Comentarios: Juan Pablo Varsky
Campo de juego: Sofía Martínez
TyC Sports: el clásico del cable
La señal deportiva de cable mantiene su fisonomía tradicional con figuras muy identificadas con el canal para relatar los encuentros del conjunto albiceleste.
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Relatos: Hernán Feler
Comentarios: Ariel Senosiain
Campo de juego / Vestuarios: Gastón Edul
DSports: mística mundialista y el regreso de una leyenda
La señal exclusiva de DirecTV presentará una de las grandes particularidades de este Mundial, sumando experiencia bajo los tres palos y el regreso a la Copa del Mundo del máximo referente de la prensa gráfica y televisiva del país.
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Relatos: Gustavo Kuffner
Comentarios: Sergio Goycochea y Enrique Macaya Márquez
Disney+: el desembarco en el streaming
La plataforma digital presentará una oferta dual para sus suscriptores, poniendo en pantalla a dos de las duplas más emblemáticas y exitosas de las transmisiones de copas internacionales de las últimas décadas.
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Opción 1: Mariano Closs y Diego Latorre
Opción 2: Sebastián Vignolo y Gustavo López
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