¿Quién es el árbitro de Selección Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

A los 30 minutos de la primera mitad, con el equipo francés ganando 1-0, el portugués obvió un claro penal a favor de los alemanes luego de una flagrante mano en el área de su compatriota João Neves. La jugada desató la protesta unánime de todo el banco bávaro, un malestar que se potenció cuando, inexplicablemente, desde el VAR tampoco lo llamaron para repasar la acción en la pantalla.

El equipo arbitral completo para los cuartos de final

Para el decisivo cruce de este sábado, que definirá uno de los preciados boletos a las semifinales de la competencia, el referí portugués estará acompañado por el siguiente equipo arbitral: