¿Quién es el árbitro de Selección Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?
La FIFA designó al portugués João Pinheiro para dirigir a la Selección Argentina en los cuartos. Conocé su polémico antecedente y amplia trayectoria.
En las últimas horas se conoció de manera oficial que la FIFA designó al portugués João Pinheiro para dirigir el esperado cruce de la Selección Argentina frente a Suiza. El partido se disputará este sábado a las 22 horas en Kansas City por los cuartos del Mundial 2026.
El perfil de João Pinheiro, el juez de la Selección Argentina
Nacido en Vila Nova de Famalicão, el árbitro de 38 años es una figura recurrente y sumamente respetada en el fútbol europeo. Pinheiro posee un recorrido consolidado en torneos de élite, habiendo hecho su gran debut en la máxima categoría del fútbol de Portugal durante el año 2015.
A partir de allí, inició una carrera internacional en constante ascenso desde 2016 que lo llevó a dirigir encuentros de altísimo impacto, como la final de la Supercopa que disputaron el PSG y el Tottenham en agosto del año pasado, manteniendo siempre un perfil bajo y sereno en sus fallos.
Su experiencia previa en el Mundial 2026
Aunque esta Copa del Mundo representa su primera experiencia mundialista, el colegiado europeo ya cuenta con un importante rodaje en el actual certamen disputado en Norteamérica. Curiosamente, será su debut absoluto dirigiendo a la Albiceleste, pero ya conoce de cerca a su rival de turno:
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Fue el juez principal en el triunfo de Suiza por 4-1 sobre Bosnia durante la fase de grupos, un encuentro donde mostró firmeza al amonestar a tres jugadores y expulsar al defensor Tarik Muharemovic.
Posteriormente, estuvo a cargo del reñido cruce de dieciseisavos de final entre Canadá y Sudáfrica, en el cual sacó dos tarjetas amarillas.
La fuerte polémica en la última Champions League
A pesar de su impecable ascenso en los torneos de la UEFA, Pinheiro viene de quedar en el ojo de la tormenta tras protagonizar una fuerte polémica en la pasada edición de la Champions League. El controversial episodio ocurrió nada menos que en la semifinal de vuelta entre el Bayern Múnich y el París Saint-Germain.
A los 30 minutos de la primera mitad, con el equipo francés ganando 1-0, el portugués obvió un claro penal a favor de los alemanes luego de una flagrante mano en el área de su compatriota João Neves. La jugada desató la protesta unánime de todo el banco bávaro, un malestar que se potenció cuando, inexplicablemente, desde el VAR tampoco lo llamaron para repasar la acción en la pantalla.
El equipo arbitral completo para los cuartos de final
Para el decisivo cruce de este sábado, que definirá uno de los preciados boletos a las semifinales de la competencia, el referí portugués estará acompañado por el siguiente equipo arbitral:
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Árbitro principal: João Pinheiro (Portugal).
Asistente 1: Bruno Jesus (Portugal).
Asistente 2: Luciano Maia (Portugal).
Cuarto árbitro: Drew Fischer (Canadá).
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