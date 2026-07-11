¿Dónde juega la Selección Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?
La Selección Argentina se enfrenta a Suiza por los cuartos de final. Conocé los detalles del imponente estadio donde se disputará este gran encuentro decisivo.
Este sábado por la noche, la Selección Argentina se medirá ante Suiza en un duelo trascendental correspondiente a los cuartos de final. El combinado nacional, que es dirigido tácticamente por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi, buscará avanzar a las semifinales contando con todos sus futbolistas a total disposición.
Todos los detalles del imponente estadio del Mundial 2026
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El esperado encuentro se llevará a cabo en el espectacular Kansas City Stadium, un monumental estadio de fútbol americano que se encuentra ubicado en la ciudad de Kansas City, dentro del estado de Misuri. Este recinto deportivo es reconocido mundialmente por ser la sede principal de los Kansas City Chiefs, la exitosa y convocante franquicia que compite en la National Football League (NFL).
A la hora de albergar citas internacionales, el estadio cuenta con características de primer nivel:
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Capacidad: El recinto tiene lugar para 76.416 espectadores, lo que lo convierte estadísticamente en el estadio número 25 más grande de todo el territorio de Estados Unidos.
Antecedente albiceleste: En este mismo escenario, los dirigidos por Scaloni hicieron su debut oficial en el actual certamen con una contundente victoria por 3-0 frente al conjunto de Argelia.
- Despedida del torneo: El duelo clave entre el conjunto nacional y el elenco helvético será el último encuentro oficial de la actual Copa del Mundo que se dispute en esta sede.
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