Negociación abierta: las exigencias de Racing a Estudiantes por Marcos Rojota
Diego Milito cambió de postura tras el faltazo del zaguero y aceptó encarar una salida, pero fijó tres requisitos económicos clave para destrabar el pase.
La novela del mercado de pases suma un nuevo capítulo de máxima tensión institucional. Marcos Rojo continúa en pie de guerra con la directiva de Racing y tomó la determinación de no presentarse a entrenar bajo las órdenes del cuerpo técnico. Decidido a forzar su salida para vestir nuevamente la camiseta de Estudiantes de La Plata, el experimentado zaguero central no piensa dar marcha atrás en su postura.
Ante este escenario que parece no tener retorno, Diego Milito modificó su inflexible posición inicial. Si bien en un primer momento el presidente de la Academia le bajó el pulgar a cualquier tipo de negociación, el desgaste de la relación lo llevó a acceder a una venta, aunque fijó condiciones financieras sumamente estrictas para abrirle la puerta de salida antes del vencimiento de su contrato en diciembre.
Las exigencias de Racing a Estudiantes por Marcos Rojo: negociación abierta
Para que el regreso al León se concrete antes del cierre del libro de pases fijado para el 9 de octubre, la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón deberá cumplir tres requerimientos de Avellaneda:
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Resarcimiento económico: abonar la compensación por los tres meses de contrato restantes.
Absorción de deudas: asumir la saldación de los salarios pendientes que el club mantiene con el futbolista.
Plus por objetivos: incluir un bonus por cada compromiso disputado en la Copa Libertadores.
IMPORTANTE: Tensión en Racing: Marcos Rojo pidió irse a Estudiantes y quedó enfrentado con Diego Milito
Mientras las conversaciones avanzan entre los dirigentes, el defensor aguarda una resolución favorable para poder sumarse a la nómina de Alexander Medina de cara a las semifinales continentales frente a Flamengo. En caso de no alcanzarse un acuerdo entre las partes antes del plazo estipulado, el futbolista de 36 años quedará con el pase en su poder al finalizar la temporada para definir el tramo final de su carrera deportiva.
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