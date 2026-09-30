Víctor Blanco habló del presente de Racing y descartó pensar en volver al club: "Falta mucho"

¿Víctor Blanco piensa en volver a ser presidente de Racing?

Una de las cuestiones centrales fue la posibilidad de que vuelva a involucrarse activamente en la vida política. El exdirigente evitó proyectarse hacia ese escenario y consideró que no es el momento para instalar una discusión electoral. Ante la consulta sobre si se imagina nuevamente dentro del club, respondió con una definición concreta: “¿Si me imagino volver al Club? Hoy no le hace bien a Racing hablar de política, si no que salir de este momento muy difícil”.

También recordó que la institución atravesó diferentes períodos complejos a lo largo de su historia. Según su mirada, durante los últimos años había quedado instalada la sensación de que algunos de esos problemas pertenecían al pasado. “Racing ha pasado muchos malos momentos, pero últimamente creíamos que era algo superado”, manifestó.