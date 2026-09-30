Víctor Blanco habló del presente de Racing y descartó pensar en volver al club: "Falta mucho"
El expresidente de la Academia se refirió a la actualidad institucional y deportiva y aseguró que hoy no considera oportuno hablar de política.
El presente de Racing volvió a generar opiniones entre distintos referentes de la vida institucional del club. En ese contexto, Víctor Blanco, quien estuvo al frente de la institución durante varios años, habló sobre la situación que atraviesa la Academia, reconoció que observa con preocupación el escenario actual y se refirió a la posibilidad de regresar en el futuro.
El exmandatario mantuvo una postura distante respecto de la política interna y remarcó que, desde su lugar de expresidente, prefiere observar los acontecimientos desde afuera. Si bien admitió que extraña formar parte del día a día del club, consideró que todavía queda mucho tiempo por delante antes de pensar en una eventual vuelta.
Víctor Blanco reconoció su preocupación por el momento de Racing
El exdirigente fue consultado por la actualidad de Racing y dejó en claro que sigue de cerca lo que sucede en la institución. Su mirada combinó preocupación por el presente con un mensaje de confianza respecto de la posibilidad de revertir el escenario. “A Racing lo veo como todos los racinguistas: estoy un poco preocupado por este momento, pero con fe de que se pueda salir adelante”, expresó.
La declaración refleja la postura de quien continúa siguiendo la realidad del club pese a ya no ocupar un cargo dirigencial. La entidad blanquiceleste atraviesa una etapa en la que las cuestiones deportivas e institucionales volvieron a quedar bajo análisis y, en ese contexto, la opinión de un exmandatario adquiere especial relevancia.
Blanco también reconoció que mantiene un vínculo emocional con la institución, aunque aclaró que actualmente intenta mantener cierta distancia de las discusiones internas. “Extraño el mundo Racing, pero falta mucho. Son cuatro años y hoy lo miro desde afuera, lo tengo liberado ese tema”, sostuvo.
¿Víctor Blanco piensa en volver a ser presidente de Racing?
Una de las cuestiones centrales fue la posibilidad de que vuelva a involucrarse activamente en la vida política. El exdirigente evitó proyectarse hacia ese escenario y consideró que no es el momento para instalar una discusión electoral. Ante la consulta sobre si se imagina nuevamente dentro del club, respondió con una definición concreta: “¿Si me imagino volver al Club? Hoy no le hace bien a Racing hablar de política, si no que salir de este momento muy difícil”.
También recordó que la institución atravesó diferentes períodos complejos a lo largo de su historia. Según su mirada, durante los últimos años había quedado instalada la sensación de que algunos de esos problemas pertenecían al pasado. “Racing ha pasado muchos malos momentos, pero últimamente creíamos que era algo superado”, manifestó.
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