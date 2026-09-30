Tensión en Racing: Marcos Rojo pidió irse a Estudiantes y quedó enfrentado con Diego Milito
El defensor quiere regresar al Pincha para disputar las semifinales de la Copa Libertadores, pero el presidente rechazó su pedido. La situación derivó en una fuerte discusión.
La situación entre Marcos Rojo y Diego Milito atraviesa su momento más delicado desde la llegada del defensor a Racing. El futbolista manifestó su intención de dejar la institución para regresar a Estudiantes de La Plata, que busca incorporarlo con urgencia para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores 2026 ante Flamengo.
El pedido del central no encontró la respuesta que esperaba por parte de la dirigencia de la Academia. El contrato de Rojo continúa vigente hasta el 31 de diciembre y Milito no estaría dispuesto a facilitar su salida sin una compensación para el club. En medio de esa disputa se produjo una fuerte discusión entre ambos y, posteriormente, el defensor se ausentó del entrenamiento.
Marcos Rojo pidió salir de Racing para volver a Estudiantes
El deseo de Rojo pasa por regresar al club donde comenzó su carrera profesional. Estudiantes pretende contar con el defensor para la serie de semifinales de la Copa Libertadores contra Flamengo, por lo que los tiempos son especialmente ajustados.
Ante ese escenario, el futbolista habría solicitado formalmente que Racing rescinda su contrato o que facilite las condiciones necesarias para concretar su salida. La respuesta de la institución fue negativa. La dirigencia entiende que Rojo tiene un vínculo contractual vigente y que no corresponde desprenderse de sus servicios sin recibir algo a cambio.
La situación terminó de tensarse después de una discusión a los gritos entre el jugador y Milito. El enfrentamiento expuso públicamente un conflicto que hasta entonces se había mantenido dentro del ámbito interno del club.
La postura de Diego Milito ante el pedido del defensor
Milito adoptó una posición firme frente al reclamo del futbolista. El presidente recordó, según trascendió, que la institución había apostado por Rojo cuando el defensor atravesaba un momento de menor protagonismo en Boca. La dirigencia considera que el escenario deportivo actual tampoco permite desprenderse fácilmente de un jugador con contrato vigente.
La institución de Avellaneda viene de atravesar la salida de Juan Pablo Vojvoda, por lo que la conducción del club entiende que liberar a Rojo sin una negociación económica podría representar un problema adicional.
Por ese motivo, la intención de Estudiantes deberá encontrar una fórmula que satisfaga también los intereses de Racing. El club platense, mientras tanto, necesita resolver la situación rápidamente por la proximidad de los compromisos internacionales.
Rojo no se presentó a entrenar y Racing evalúa sancionarlo
La tensión aumentó todavía más cuando Rojo decidió no presentarse al entrenamiento de Racing. La ausencia se produjo después de la discusión con Milito y fue interpretada como una forma de presionar para conseguir que se destrabe su salida.
La dirigencia de la Academia analiza ahora la posibilidad de aplicar una sanción disciplinaria al defensor por haberse ausentado de la práctica sin autorización. El escenario deja al futbolista en una posición complicada dentro del plantel, mientras las autoridades del club deberán determinar cómo proceder en los próximos días.
La disputa ya no pasa únicamente por una negociación de mercado de pases: también involucra el cumplimiento de las obligaciones del jugador con Racing mientras su contrato continúe vigente.
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