Tensión en Racing: Marcos Rojo pidió irse a Estudiantes y quedó enfrentado con Diego Milito

La postura de Diego Milito ante el pedido del defensor

Milito adoptó una posición firme frente al reclamo del futbolista. El presidente recordó, según trascendió, que la institución había apostado por Rojo cuando el defensor atravesaba un momento de menor protagonismo en Boca. La dirigencia considera que el escenario deportivo actual tampoco permite desprenderse fácilmente de un jugador con contrato vigente.

La institución de Avellaneda viene de atravesar la salida de Juan Pablo Vojvoda, por lo que la conducción del club entiende que liberar a Rojo sin una negociación económica podría representar un problema adicional.

Por ese motivo, la intención de Estudiantes deberá encontrar una fórmula que satisfaga también los intereses de Racing. El club platense, mientras tanto, necesita resolver la situación rápidamente por la proximidad de los compromisos internacionales.

Rojo no se presentó a entrenar y Racing evalúa sancionarlo

La tensión aumentó todavía más cuando Rojo decidió no presentarse al entrenamiento de Racing. La ausencia se produjo después de la discusión con Milito y fue interpretada como una forma de presionar para conseguir que se destrabe su salida.

La dirigencia de la Academia analiza ahora la posibilidad de aplicar una sanción disciplinaria al defensor por haberse ausentado de la práctica sin autorización. El escenario deja al futbolista en una posición complicada dentro del plantel, mientras las autoridades del club deberán determinar cómo proceder en los próximos días.

La disputa ya no pasa únicamente por una negociación de mercado de pases: también involucra el cumplimiento de las obligaciones del jugador con Racing mientras su contrato continúe vigente.