Escándalo total en San Lorenzo: Néstor Ortigoza explotó contra la dirigencia

Y además, agregó: "La verdad, el mercado de pases que se hizo ahora fue muy desprolijo. Cuando me fueron a buscar, lo hicieron para estar encargado de fútbol y yo asumí ese compromiso. Asumí el compromiso con la gente, no era fácil porque me quieren mucho y dieron su voto de confianza. Hoy van 7 meses, el otro día fui a la cancha de Independiente y no me dejaron entrar porque no estaba en la lista. Ponen un pasacalles diciendo Ortigoza es de Boca. Traen un refuerzo para la Reserva y me saltean. Contrataron jugadores que yo, como mánager, no pedí. No trajeron los refuerzos que pidió Romagnoli".

En ese sentido, en diálogo con Pelota Parada, programa de TNT Sports, sumó a su relato: "Me trajeron para manejar el fútbol de San Lorenzo, no podemos ser tan desprolijos. Yo quiero hacerme responsable de lo que me toca. Después, traen un jugador que yo no pedí y la cara la tengo que poner yo. No estoy echando culpas, pero no me puedo hacer responsable de lo que no decidí. Yo tengo un nombre en San Lorenzo y no puedo decir 'me voy' y fallarle a la gente".

Embed Ortigoza "ESTÁN PASANDO COSAS QUE NO ESTÁN BUENAS. EL MERCADO DE PASES DE #SANLORENZO DE AHORA ES MUY DESPROLIJO"pic.twitter.com/f7qUwmDaN0 — San Lorenzo Redes + 1M² (@SanLorenzoRedes) August 8, 2024

Néstor Ortigoza habló sobre el pasacalles de Boca

"Ahora me empecé a meter en la rosca luego del pasacalle. A mí me dicen que soy de Boca y a Boca le hicimos cuatro en una final. Volví de Paraguay y fui a jugar contra Boca y le ganamos. Eso no va. Un día podés panfletear con eso, dos. Después no tiene sustento. Yo me quedé, salimos adelante, pasamos un mal momento cuando me fui a Arabia, volví de nuevo", arrancó diciendo sobre ello.

Y agregó: "Fui a la cancha de Vélez, salimos campeón. Ganamos la Copa Argentina, la Libertadores, le ganamos la Copa a Boca. Entonces, que a mí me pongan un cartel diciendo Ortigoza es de Boca, a mí no me hace nada, pero la rosca es de adentro y molesta. Se dice que vendo la ropa en el club, que meto micros en el club con mi hermano. Yo solo estoy encargado del fútbol de Primera e Inferiores".