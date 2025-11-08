Newell's y un necesario triunfo ante Huracán: lo venció por 2-0 y se aleja de la zona de descenso

Hace solo cinco meses, Huracán disputó la final del fútbol argentino. Hoy, sin embargo, se encuentra fuera de la zona de clasificación a falta de una fecha. La motivación llega desde el vestuario: Hernán Galíndez, arquero, capitán y referente, fue claro: "No puedo permitirme pensar que el año terminó. Prefiero creer que todavía hay tiempo y posibilidades".

En tanto, la situación de Newell's viene siendo dramática. La "Lepra" atraviesa una profunda crisis deportiva y está seriamente comprometida con la zona de descenso por tabla anual. El debut de Lucas Bernardi como entrenador, en reemplazo de Cristian Fabbiani, no fue el esperado: el equipo cayó 1-0 ante Unión, agravando su panorama, aunque el triunfo de este sábado sería la luz al final del túnel.

Formaciones del encuentro

Huracán vs. Newell's: datos del partido

Hora: 17

TV: TNT Sports

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Pablo Echavarría

Estadio: Tomás Adolfo Ducó