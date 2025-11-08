Newell's y un necesario triunfo ante Huracán: lo venció por 2-0 y se aleja de la zona de descenso
Por otra parte, para el Globo esta derrota lo pone en una seria situación de riesgo de cara a los playoffs: sólo queda una fecha y está afuera por el momento.
Este sábado, desde las 17:00 horas, el Torneo Clausura de la Liga Profesional vivió un enfrentamiento cargado de urgencias en el Palacio Tomás Adolfo Ducó. Huracán y Newell’s se midieron en un choque crucial por la 15ª jornada, en la antesala de lo que serán los playoffs.
La Lepra rosarina se impuso por 2-0, logrando un triunfo tan importante como necesario de cara a la zona de descenso. En tanto, para el Globo esta derrota podría significar quedar afuera de la siguiente fase, dado que sólo falta una fecha y permanece por fuera de los puestos de clasificación.
Cómo llegaron Huracán y Newell's a este duelo
A pesar de un semestre irregular, el "Globo" se niega a dar por terminada su temporada. El equipo, dirigido por Frank Darío Kudelka, tiene una última chance en la fecha próxima para sumar y meterse en los playoffs, además de intentar clasificar a una copa continental.
Hace solo cinco meses, Huracán disputó la final del fútbol argentino. Hoy, sin embargo, se encuentra fuera de la zona de clasificación a falta de una fecha. La motivación llega desde el vestuario: Hernán Galíndez, arquero, capitán y referente, fue claro: "No puedo permitirme pensar que el año terminó. Prefiero creer que todavía hay tiempo y posibilidades".
En tanto, la situación de Newell's viene siendo dramática. La "Lepra" atraviesa una profunda crisis deportiva y está seriamente comprometida con la zona de descenso por tabla anual. El debut de Lucas Bernardi como entrenador, en reemplazo de Cristian Fabbiani, no fue el esperado: el equipo cayó 1-0 ante Unión, agravando su panorama, aunque el triunfo de este sábado sería la luz al final del túnel.
Formaciones del encuentro
Huracán vs. Newell's: datos del partido
- Hora: 17
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Jorge Baliño
- VAR: Pablo Echavarría
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó
