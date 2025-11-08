MinutoUno

Newell's y un necesario triunfo ante Huracán: lo venció por 2-0 y se aleja de la zona de descenso

Por otra parte, para el Globo esta derrota lo pone en una seria situación de riesgo de cara a los playoffs: sólo queda una fecha y está afuera por el momento.

Este sábado, desde las 17:00 horas, el Torneo Clausura de la Liga Profesional vivió un enfrentamiento cargado de urgencias en el Palacio Tomás Adolfo Ducó. Huracán y Newell’s se midieron en un choque crucial por la 15ª jornada, en la antesala de lo que serán los playoffs.

La Lepra rosarina se impuso por 2-0, logrando un triunfo tan importante como necesario de cara a la zona de descenso. En tanto, para el Globo esta derrota podría significar quedar afuera de la siguiente fase, dado que sólo falta una fecha y permanece por fuera de los puestos de clasificación.

Los goles de Newell's ante Huracán

Cómo llegaron Huracán y Newell's a este duelo

A pesar de un semestre irregular, el "Globo" se niega a dar por terminada su temporada. El equipo, dirigido por Frank Darío Kudelka, tiene una última chance en la fecha próxima para sumar y meterse en los playoffs, además de intentar clasificar a una copa continental.

Hace solo cinco meses, Huracán disputó la final del fútbol argentino. Hoy, sin embargo, se encuentra fuera de la zona de clasificación a falta de una fecha. La motivación llega desde el vestuario: Hernán Galíndez, arquero, capitán y referente, fue claro: "No puedo permitirme pensar que el año terminó. Prefiero creer que todavía hay tiempo y posibilidades".

En tanto, la situación de Newell's viene siendo dramática. La "Lepra" atraviesa una profunda crisis deportiva y está seriamente comprometida con la zona de descenso por tabla anual. El debut de Lucas Bernardi como entrenador, en reemplazo de Cristian Fabbiani, no fue el esperado: el equipo cayó 1-0 ante Unión, agravando su panorama, aunque el triunfo de este sábado sería la luz al final del túnel.

Formaciones del encuentro

Huracán vs. Newell's: datos del partido

  • Hora: 17
  • TV: TNT Sports
  • Árbitro: Jorge Baliño
  • VAR: Pablo Echavarría
  • Estadio: Tomás Adolfo Ducó
