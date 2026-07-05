"Terminé acá": Neymar anunció su drástica decisión tras la eliminación de Brasil
Tras el llanto en el campo de juego y una nueva frustración, el astro brasileño tomó una decisión clave sobre su futuro futbolístico.
El golpe de la eliminación de Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 trajo consigo la noticia más triste para el fútbol sudamericano. Neymar Jr. anunció oficialmente su retiro definitivo de la selección brasileña, poniéndole punto final a una gloriosa pero sufrida trayectoria internacional de casi 16 años.
Roto por el dolor de la derrota 2-0 ante Noruega, el emblemático "10" enfrentó los micrófonos de la prensa en la zona mixta y dejó una frase contundente que sentenció el cierre de su ciclo.
“Intenté e intenté, ahora terminó. Comencé acá, terminé acá”, expresó el delantero surgido en el Santos, visiblemente conmovido, en diálogo con Globo.
La referencia geográfica de Neymar no fue casualidad. El destino quiso que su última función con el Scratch se diera sobre el césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey, el mismísimo escenario donde inició su romance con la selección el 10 de agosto de 2010, en un amistoso ante Estados Unidos donde además se dio el lujo de marcar su primer gol internacional.
Con esta decisión, el máximo artillero histórico del seleccionado brasileño cierra una etapa imborrable que comenzó bajo la dirección de Mano Menezes y culmina en este Mundial 2026, dejando un vacío gigante en el fútbol mundial y la sensación de un adiós definitivo para uno de los mayores talentos de las últimas décadas.
La pesada deuda de Neymar con la Selección Mayor de Brasil
Las lágrimas de Neymar en el campo de juego ya tenían un indiscutible aroma a despedida. A sus 34 años, y con un físico desgastado por las batallas, este partido ante los nórdicos marcó su adiós definitivo de la Copa del Mundo, cerrando una línea de tiempo que comenzó en 2014.
El llanto también desnudó una profunda frustración estadística. Pese a ser uno de los máximos goleadores históricos de su país y haber conquistado la ansiada medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 (un logro Sub-23), Neymar se despide del certamen sin haber podido alzar títulos oficiales con la Selección Mayor de Brasil, una cuenta pendiente que agiganta el mito de un Rey sin corona mundial.
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