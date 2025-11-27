Quiénes son los cuatro héroes de Madrid que no estarán en River para 2026
El entrenador Marcelo Gallardo comenzó el armado del plantel para la próxima temporada y algunos nombres de peso no tendrán lugar en la consideración.
Tras la eliminación ante Racing, Marcelo Gallardo inició la reestructuración del River 2026 y comunicó personalmente quiénes no continuarán en el club. Cinco futbolistas emblemáticos fueron notificados de que no serán tenidos en cuenta para la próxima temporada, marcando el inicio de una renovación profunda en el plantel profesional.
En el reencuentro con el plantel en el River Camp, el entrenador tomó las primeras decisiones firmes de cara a la temporada 2026. El Muñeco se reunió uno por uno con varios jugadores y les informó que no ingresan en sus planes, iniciando así un proceso de recambio que se esperaba tras un año sin títulos y un cierre prematuro en las competencias.
Las cinco bajas definidas por Marcelo Gallardo
El DT resolvió no renovarles el contrato a cuatro campeones de Madrid: Nacho Fernández, Enzo Pérez, Milton Casco y Gonzalo “Pity” Martínez, cuyos vínculos finalizan el 31 de diciembre. A todos ellos se les confirmó que no continuarán en el club.
A la lista se suma Miguel Borja, cuyo contrato también vence a fin de año y que tampoco seguirá por determinación del cuerpo técnico. Además, el ciclo de Federico Gattoni concluirá al finalizar su préstamo. El defensor deberá regresar a Sevilla, donde por ahora tampoco tendrá lugar, pero su salida del plantel millonario está confirmada.
Más allá de los cinco nombres excluidos por decisión directa del DT, existen otros futbolistas con chances de dejar el club. Uno de ellos es Paulo Díaz, quien fue apartado de los últimos dos partidos y podría emigrar si llega una propuesta convincente desde el exterior.
Considerando que Gallardo no considera “imprescindible” a ningún integrante del plantel, también aparecen con posibilidades de salida Jeremías Ledesma, Fabricio Bustos y Facundo Colidio, todos citados ante un eventual mercado que podría ofrecerles destino. Con estas decisiones, River inicia una etapa de transición marcada por salidas de peso y un mercado de pases que promete actividad intensa de cara a un 2026 que buscará iniciar con un plantel renovado.
