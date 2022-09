Revelaron por qué Neymar se fue de Barcelona

"Hoy he estado, de acuerdo con Óscar [Grau], en casa de Ney Pai para tantear la situación. Me he encontrado con un hombre enrabietado y con muchas ganas de guerra. Muy molesto con el club", explicó. El enojo se debía a la filtración de la prima de fichaje que había firmado su hijo un año antes al renovar su contrato con el club, que ascendía a 64,4 millones de euros brutos, de los cuales 43,65 debían ser abonados ese mismo día. El resto, Barcelona quiso esperar para pagarlo al saber que podría irse.

Por otro lado, Sanllehí aseguró que, días antes, el padre de Ney estaba "del lado del Barça". "Desde hace semanas me ha demostrado que ha estado trabajando para convencer a su hijo de que no cometa el error de marcharse al PSG", aseguró. Además, durante las conversaciones que mantuvo con el padre, "nunca ha hablado de pedir más dinero, en repetidas ocasiones me ha pedido ayuda y que hable personalmente con su hijo", algo que "en las cinco negociaciones anteriores, nunca me dejó solo con él".