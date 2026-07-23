Ni Fox Sports ni DSports: qué canal pasa en vivo Boca vs. O'Higgins
Dos de las señales que pasan varios juegos de la Copa Sudamericana no dan el encuentro Boca vs. O'Higgins por 16avos de final. Dónde verlo.
La Copa Sudamericana 2026 se presenta como la gran oportunidad de redención para Boca. Este jueves, cuando reciba a O'Higgins de Chile por la ida de los playoffs, el conjunto conducido por Rodolfo Arruabarrena dará el primer paso en el segundo certamen más importante del continente, con la exigencia clara de pelear por el título.
El partido se juega desde las 21.30 horas del jueves en la Bombonera y una de las novedades es que no contará ni con la televisación de DSports ni con la transmisión de FOX Sports, dos de los canales que pasan buena parte de la Copa: se puede ver en vivo por ESPN y la plataforma de streaming Disney+.
El inicio de año estuvo lejos de los objetivos trazados: una campaña por debajo de lo esperado en la Copa Libertadores dejó al Xeneize en el tercer lugar de su grupo, decretando su pasaje a esta instancia de la Sudamericana.
Bicampeón de esta competencia en 2004 y 2005, el club de la Ribera asume la serie frente al elenco trasandino con un plantel reforzado y la presión de recuperar el protagonismo internacional en este segundo semestre.
Cómo ver en vivo Boca vs. O'Higgins, sin Magis TV ni Pelota libre
La televisación del encuentro estará a cargo de ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Se puede sintonizar ESPN en:
- DirecTV: Canal 621 (SD) y Canal 1621 (HD)
- Flow / Personal: Canal 103
- Telecentro: Canal 103 (SD) y Canal 1017 (HD)
- Claro TV: Canal 100 (HD)
Formaciones de Boca vs O'Higgins, por la Copa Sudamericana
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- O'Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez. DT: Lucas Bovaglio.
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