Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver a Argentinos vs. Platense EN VIVO por Internet
Se juega este domingo el clásico Argentinos vs. Platense por el Torneo Apertura 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Argentinos Juniors y Platense se enfrentarán este domingo desde las 22:15 en el estadio Diego Armando Maradona, en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El encuentro corresponde al interzonal de la jornada y aparece como uno de los partidos destacados por tratarse de un clásico moderno del fútbol argentino.
El partido puede verse por Pack Fútbol, sin necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División. El encuentro se televisa por TNT Sports.
El Bicho intentará dejar atrás la eliminación en la Fase 2 de la Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador y consolidar su buen presente en el torneo local, donde acumula cuatro partidos sin perder, aunque igualó en sus últimas tres presentaciones. El equipo de La Paternal se ubica décimo en la Zona B con 11 puntos y se encuentra a una victoria de los puestos de clasificación a los playoffs. Además, cuenta con dos partidos pendientes que podrían meterlo directamente entre los ocho mejores del grupo.
Platense, por su parte, llega con la necesidad de recuperarse luego de la derrota por 2-0 frente a Vélez en condición de local. El Calamar acumula cuatro encuentros sin victorias, situación que lo dejó en el noveno puesto de la Zona A con 14 unidades. El equipo dirigido por la dupla técnica buscará un resultado positivo que le permita meterse en zona de clasificación, ya que tiene los mismos puntos que Independiente, que ocupa el octavo lugar gracias a una mejor diferencia de gol.
Además, el club de Vicente López atraviesa un momento histórico tras el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, competencia que disputará por primera vez en sus 120 años de historia. En el plano internacional, Platense integrará el Grupo E junto a Peñarol de Uruguay, Corinthians de Brasil e Independiente Santa Fe de Colombia, en un desafío de alto nivel.
Formaciones del encuentro entre Argentinos Juniors y Platense
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz, Hernán López; Diego Porcel, Leandro Fernández. DT: Nicolás Diez.
- Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Celías Ingenthron; Maximiliano Amarfil, Iván Gómez, Guido Mainero; Franco Zapiola, Leonardo Heredia, Juan Gauto. DT: Walter Zunino.
Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Platense
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar TNT Sports:
- Canales 124 de Flow
- Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV
- Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro
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