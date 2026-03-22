Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver a Argentinos vs. Platense EN VIVO por Internet

Formaciones del encuentro entre Argentinos Juniors y Platense

Argentinos Juniors : Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz, Hernán López; Diego Porcel, Leandro Fernández. DT: Nicolás Diez.

: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz, Hernán López; Diego Porcel, Leandro Fernández. DT: Nicolás Diez. Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Celías Ingenthron; Maximiliano Amarfil, Iván Gómez, Guido Mainero; Franco Zapiola, Leonardo Heredia, Juan Gauto. DT: Walter Zunino.

Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Platense

La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar TNT Sports: