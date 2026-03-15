Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver a Belgrano vs. Talleres EN VIVO por Internet

Formaciones del encuentro entre Belgrano y Talleres

Belgrano : Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Álvaro Ocampo; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Álvaro Ocampo; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski. Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Juan Sforza, Matías Galarza, Ulises Ortegoza; Franco Cristaldo; Valentín Davila y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Cómo ver en vivo Belgrano vs Talleres

La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar TNT Sports: