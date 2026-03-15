Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver a Belgrano vs. Talleres EN VIVO por Internet
Se juega este domingo el clásico entre Belgrano vs. Talleres por el Torneo Apertura 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Belgrano y Talleres se enfrentan este domingo desde las 17.30 en el Estadio Julio César Villagra por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El Pirata llega como líder de la Zona B y quiere sostener la cima, mientras que la T busca sumar en el clásico cordobés para seguir en zona de clasificación.
El partido puede verse por Pack Fútbol, sin necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División. El encuentro se televisa por TNT Sports.
El equipo local llega al clásico con el impulso de una victoria importante en Río Cuarto. Los dirigidos por Ricardo Zielinski se impusieron gracias al solitario gol de Francisco González Metilli, un triunfo que le permitió trepar a lo más alto de la Zona B y sumar confianza en el torneo.
Talleres también arriba al duelo con buen ánimo tras el triunfo frente a Instituto. El equipo dirigido por Carlos Tevez se impuso en un partido muy disputado y logró sumar tres puntos clave para mantenerse en los puestos de clasificación. Tras ese encuentro, el entrenador dejó en claro la importancia de la actitud en este tipo de partidos. “En los clásicos no hay formas, hay que pelearlos y lucharlos, después habrá tiempo de corregir”, sostuvo el DT luego de la victoria ante la Gloria.
Formaciones del encuentro entre Belgrano y Talleres
- Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Álvaro Ocampo; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
- Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Juan Sforza, Matías Galarza, Ulises Ortegoza; Franco Cristaldo; Valentín Davila y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
Cómo ver en vivo Belgrano vs Talleres
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar TNT Sports:
- Canales 124 de Flow
- Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV
- Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro
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