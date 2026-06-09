Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Selección Argentina vs. Islandia, EN VIVO por TV y cómo seguirlo ONLINE
La Selección Argentina se mide ante Islandia en Estados Unidos. Conocé las opciones legales para ver el partido en vivo. Pelota Libre y Magis TV están prohibidos.
Este martes, la Selección Argentina afrontará su último encuentro preparatorio antes del gran debut en el Mundial 2026. El elenco nacional, capitaneado por Lionel Messi, se medirá desde las 22 ante Islandia en el estado de Alabama, Estados Unidos, con el objetivo de ultimar detalles y llegar de la mejor manera a la cita máxima.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de vencer por 2-0 a Honduras en Texas en lo que fue su primer ensayo formal en tierras norteamericanas. Con el debut mundialista ante Argelia programado para el martes 16 de junio, el cuerpo técnico busca dar rodaje al plantel mientras se define este miércoles al reemplazante del lesionado Leonardo Balerdi.
Islandia llega a este compromiso tras caer por 1-0 frente a Japón en su anterior presentación amistosa. El seleccionado europeo intentará volver a plantarse con firmeza ante la Argentina, emulando el histórico antecedente de Rusia 2018 cuando sorprendió al mundo al rasguñar un empate ante el combinado nacional.
Aunque en la última práctica el entrenador probó la base que perfila como titular para la Copa del Mundo, se prevé un once con variantes respecto al que venció a Honduras. Jugadores como Nicolás Capaldo y Facundo Medina cuentan con altas chances de iniciar desde el arranque en los laterales. La gran noticia gira en torno a Lionel Messi, quien dejó atrás una molestia muscular. El astro sumará minutos este martes para ganar ritmo de competencia, aunque resta definir si lo hará desde el arranque o ingresando en la segunda mitad.
Probables formaciones del encuentro
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Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel o Nicolás Capaldo, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.
Cómo ver el amistoso contra Zambia EN VIVO por televisión
Para disfrutar del evento deportivo de forma legal, segura y en alta definición, la transmisión oficial en la República Argentina estará a cargo de TyC Sports. Los fanáticos podrán sintonizar el canal o buscarlo directamente en su grilla de televisión por cable, según su proveedor contratado:
- Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow
- Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV
- Canales 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro
Sin Pelota Libre ni Magis TV hay opciones para seguir el partido ONLINE
Quienes no tengan acceso a un televisor y prefieran seguir todas las alternativas del duelo desde sus teléfonos celulares, tablets o computadoras, podrán hacerlo de manera completamente legal. Podrán acceder a la señal en vivo de Telefe a través de las plataformas de streaming oficiales de sus respectivos cableoperadores, como es el caso de Flow, DGO (DirecTV) o Telecentro Play, ingresando con su usuario y contraseña.
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