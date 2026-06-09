Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Selección Argentina vs. Islandia, EN VIVO por TV y cómo seguirlo ONLINE

Cómo ver el amistoso contra Zambia EN VIVO por televisión

Para disfrutar del evento deportivo de forma legal, segura y en alta definición, la transmisión oficial en la República Argentina estará a cargo de TyC Sports. Los fanáticos podrán sintonizar el canal o buscarlo directamente en su grilla de televisión por cable, según su proveedor contratado:

Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV

Canales 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro

Sin Pelota Libre ni Magis TV hay opciones para seguir el partido ONLINE

Quienes no tengan acceso a un televisor y prefieran seguir todas las alternativas del duelo desde sus teléfonos celulares, tablets o computadoras, podrán hacerlo de manera completamente legal. Podrán acceder a la señal en vivo de Telefe a través de las plataformas de streaming oficiales de sus respectivos cableoperadores, como es el caso de Flow, DGO (DirecTV) o Telecentro Play, ingresando con su usuario y contraseña.