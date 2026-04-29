Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Arsenal por Internet

Para este duelo, el "Cholo" contará con fuerte presencia argentina: Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez asoman como titulares. La nota negativa es la baja de Nicolás González, quien por un desgarro se perderá toda la serie.

Por su parte, el Arsenal llega con la confianza por las nubes. Los dirigidos por Mikel Arteta lideran la Premier League tras vencer al Newcastle y ostentan una regularidad envidiable. En Champions, vienen de eliminar al Sporting de Lisboa con un global ajustado de 1-0. Quien logre imponer sus condiciones en esta llave esperará en la final al ganador del cruce entre PSG y Bayern Múnich.

Formaciones de Atlético de Madrid vs. Arsenal, por la Champions League

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Álex Baena; Antoine Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Arsenal: David Raya; Ben White, Gabriel, William Saliba, Piero Hincapié; Declan Rice, Martin Ødegaard, Martín Zubimendi; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.

Cómo ver en vivo Atlético de Madrid vs. Arsenal

El encuentro será transmitido por la señal de ESPN y Fox Sports. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play.

Fox Sports: