Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Arsenal por Internet
Se juega este miércoles la semifinal de ida entre Atlético de Madrid y el Arsenal por la Champions League. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Este miércoles, desde las 16 el estadio Riyadh Air Metropolitano será el escenario de una semifinal de alto voltaje entre el Atlético de Madrid y el Arsenal. Con el boleto a la gran final de la Champions League 2025/2026 en juego, ambos equipos llegan a esta instancia con realidades opuestas pero una misma ambición de gloria.
El partido puede verse por TV por cable, sin necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División. El encuentro se televisa tanto por ESPN y Fox Sports.
El equipo de Diego Simeone viene de dejar en el camino al Barcelona en una serie sufrida. Tras un gran 2-0 en la ida, la caída 2-1 en la revancha —con un gol clave de Ademola Lookman— le alcanzó para meterse entre los cuatro mejores.
A pesar del éxito europeo, el Atlético atraviesa un momento complejo: perdió siete de sus últimos nueve encuentros, incluyendo la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.
Para este duelo, el "Cholo" contará con fuerte presencia argentina: Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez asoman como titulares. La nota negativa es la baja de Nicolás González, quien por un desgarro se perderá toda la serie.
Por su parte, el Arsenal llega con la confianza por las nubes. Los dirigidos por Mikel Arteta lideran la Premier League tras vencer al Newcastle y ostentan una regularidad envidiable. En Champions, vienen de eliminar al Sporting de Lisboa con un global ajustado de 1-0. Quien logre imponer sus condiciones en esta llave esperará en la final al ganador del cruce entre PSG y Bayern Múnich.
Formaciones de Atlético de Madrid vs. Arsenal, por la Champions League
Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Álex Baena; Antoine Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
Arsenal: David Raya; Ben White, Gabriel, William Saliba, Piero Hincapié; Declan Rice, Martin Ødegaard, Martín Zubimendi; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.
Cómo ver en vivo Atlético de Madrid vs. Arsenal
El encuentro será transmitido por la señal de ESPN y Fox Sports. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play.
Fox Sports:
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.
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