Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Atlético Tucumán vs. Argentinos por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético Tucumán vs. Argentinos por el Torneo Clausura.
Atlético Tucumán y Argentinos Juniors juegan este lunes, desde las 21.15, en el Monumental José Fierro, en el cierre de la fecha 15 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Yael Falcón Pérez como árbitro principal, mientras que Fabrizio Llobet estará a cargo del VAR.
El "Decano" viene de caer por penales ante Platense por las semifinales de la Copa Argentina, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.
En el terreno doméstico, venció a Tigre en Victoria, resultado que le permitió alcanzar los 17 puntos y ubicarse décimo en la Zona B. De esta manera, el conjunto tucumano necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final.
Por su parte, el "Bicho" de La Paternal llega en un gran momento: derrotó 1-0 a Independiente Rivadavia en la última jornada, alcanzó las 28 unidades y se ubica segundo en la Zona B, detrás de Rosario Central. Además, buscará una victoria que le permita llegar a la cima de la Tabla Anual, a falta de dos jornadas para que culmine la etapa regular.
Formaciones de Atlético Tucumán vs. Argentinos por el Torneo Clausura - Zona B
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
- Argentinos: Brayan Cortés; Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Diego Porcel; Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Atlético Tucumán vs. Argentinos
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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