Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Defensa y Justicia vs. Gimnasia de Mendoza por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Defensa y Justicia vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura.
Defensa y Justicia y Gimnasia de Mendoza se enfrentan este viernes, desde las 19:15, en el Norberto “Tito” Tomaghello, por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Jorge Baliño, mientras que Adrián Franklin estará a cargo del VAR.
El "Halcón" se ubica en el cuarto escalón con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Si bien el equipo de Florencio Varela había conseguido dos triunfos consecutivos ante Belgrano y Platense, el último fin de semana cayó por la mínima frente a Lanús, por lo que intentará volver a sumar de a tres para mantenerse en los primeros puestos de la Zona A.
Gimnasia de Mendoza, una de las grandes revelaciones del certamen, atraviesa un gran momento y es el líder de la zona con 16 unidades. Además, acumula cuatro partidos sin perder y viene de empatar 2-2 ante Boca en el Víctor Antonio Legrotaglie.
Formaciones de Defensa y Justicia vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
- Defensa y Justicia: Matias Borgogno; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
- Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O’Connor, Facundo Lencioni; Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini DT: Darío Franco.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Defensa y Justicia vs. Gimnasia de Mendoza
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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