Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Defensa y Justicia vs. Gimnasia de Mendoza por Internet

El "Halcón" se ubica en el cuarto escalón con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Si bien el equipo de Florencio Varela había conseguido dos triunfos consecutivos ante Belgrano y Platense, el último fin de semana cayó por la mínima frente a Lanús, por lo que intentará volver a sumar de a tres para mantenerse en los primeros puestos de la Zona A.