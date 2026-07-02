Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Portugal vs. Croacia por internet
Portugal, luego de una fase de grupos irregular, buscará los octavos de final en Toronto. Descubrí todos los detalles en la nota.
Portugal y Croacia juegan este jueves, a las 20 (hora de Argentina), en el BMO Field de Toronto, por los 16avos de final del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports, TyC Sports y Telefe, por lo que no será necesario acceder a plataformas como Magis TV o Pelota Libre o contar con el pack fútbol. El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre España y Austria.
La selección portuguesa se metió a la siguiente etapa como segunda del Grupo K, por detrás de Colombia. El equipo dirigido por Roberto Martínez comenzó su participación con un empate 1 a 1 frente a la República Democrática del Congo, reaccionó con una contundente goleada 5 a 0 sobre Uzbekistán y selló su clasificación tras igualar 0 a 0 con el combinado cafetero en la última fecha.
Croacia, por su parte, finalizó en el segundo puesto del Grupo L. El conjunto balcánico debutó con una derrota 4 a 2 ante Inglaterra, aunque luego venció 1 a 0 a Panamá y cerró la fase de grupos con un trabajado triunfo por 2 a 1 sobre Ghana, resultado que le permitió quedarse con el boleto a los 16avos de final.
El equipo de Zlatko Dalic volvió a demostrar capacidad de reacción en los momentos decisivos y buscará apoyarse en la experiencia de Luka Modric para dar el golpe frente a Portugal, una de las principales candidatas al título.
Cómo ver en vivo Portugal vs. Croacia, sin Magis TV ni Pelota libre.
La televisación estará a cargo de DSports, TyC Sports y Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
Formaciones de Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026
Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
Croacia: Livakovic; Jakic, Caleta-Car, Gvardiol, Stanisic; Modric, Sucic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir. DT: Zlatko Dalic.
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