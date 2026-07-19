Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Selección Argentina vs. España por Internet

Por el lado de España, el panorama luce mucho más claro para el director técnico Luis de la Fuente, a pesar de que las alarmas se habían encendido de manera temporal por los entrenamientos diferenciados de Lamine Yamal y Pedro Porro.

El conjunto europeo alcanzó la segunda final mundialista de su historia respaldado por una campaña implacable, en la cual logró resolver todos sus compromisos de eliminación directa dentro de los 90 minutos reglamentarios y recibió un solo gol en siete partidos.

Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. España, sin Magis TV ni Pelota libre

La televisación del encuentro estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

TyC Sports:

Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)

Canales 22 (SD) y 101 (HD) DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)

DSports:

DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Canales 610 (SD) y 1610 (HD). DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.

En vivo a través de la aplicación oficial. Flow: Canales 109 y 110.

Telefe: