Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Selección Argentina vs. España por Internet
Se juega este domingo el partido de la Selección Argentina por la final del Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Luego de un camino realmente emotivo y de la épica semifinal ante Inglaterra, la Selección Argentina juega este domingo en New Jersey la gran final del Mundial 2026 ante España, en busca de lograr el tan ansiado bicampeonato del Mundo.
El trascendental encuentro, que definirá al campeón del torneo, contará con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic. Para seguir las acciones en vivo, la cobertura televisiva y por plataformas de streaming en Argentina será masiva.
El partido puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por Telefe, TyC Spors y DSports, además de la plataforma Disney+ y Paramount+.
La Selección Argentina llega a la final tras una remontada histórica frente a Inglaterra, partido que significó su mejor actuación en el certamen, pero que dejó secuelas físicas que obligarían a Lionel Scaloni a realizar al menos una modificación.
El entrenador de Pujato mantiene dos grandes interrogantes en el once inicial: la clásica disputa en el lateral derecho y una duda en el mediocampo, donde Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Nicolás González pujan por ganarse un lugar entre los titulares.
Por el lado de España, el panorama luce mucho más claro para el director técnico Luis de la Fuente, a pesar de que las alarmas se habían encendido de manera temporal por los entrenamientos diferenciados de Lamine Yamal y Pedro Porro.
El conjunto europeo alcanzó la segunda final mundialista de su historia respaldado por una campaña implacable, en la cual logró resolver todos sus compromisos de eliminación directa dentro de los 90 minutos reglamentarios y recibió un solo gol en siete partidos.
Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. España, sin Magis TV ni Pelota libre
La televisación del encuentro estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
Te puede interesar
Dejá tu comentario