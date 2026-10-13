Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.
La Bombonera será el escenario donde Boca y Vasco da Gama abran este martes a las 21:30 la semifinal de ida de la Copa Sudamericana, con arbitraje del chileno Piero Maza.
El gran dolor de cabeza para Rodolfo Arruabarrena pasa por la ausencia de Leandro Paredes. El mediocampista y referente xeneize quedó descartado para toda la serie por una lesión muscular de grado 2 en el muslo derecho, sufrida en la igualdad 2-2 frente a Instituto de Córdoba. Más allá de perder a su líder futbolístico, el elenco de La Boca llega sosteniendo un invicto de 17 encuentros y firme en la Tabla Anual.
Por su parte, el elenco brasileño se enfoca en la Copa tras dejar en el camino a Independiente Santa Fe, en un contexto local complejo: suma 35 puntos en el Brasileirao, a solo cuatro de la zona de descenso, y llega golpeado tras igualar sin goles con Remo en su última presentación.
Formaciones de Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Williams Alarcón, Santiago Ascacibar; Carlos Palacios; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Vasco da Gama: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano; Andrés Gómez, Claudio Spinelli y David. DT: Pedro Emanuel.
Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Boca vs. Vasco da Gama
La televisación estará a cargo de ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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