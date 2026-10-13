Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

El gran dolor de cabeza para Rodolfo Arruabarrena pasa por la ausencia de Leandro Paredes. El mediocampista y referente xeneize quedó descartado para toda la serie por una lesión muscular de grado 2 en el muslo derecho, sufrida en la igualdad 2-2 frente a Instituto de Córdoba. Más allá de perder a su líder futbolístico, el elenco de La Boca llega sosteniendo un invicto de 17 encuentros y firme en la Tabla Anual.