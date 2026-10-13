MinutoUno

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Deportes

Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

La Bombonera será el escenario donde Boca y Vasco da Gama abran este martes a las 21:30 la semifinal de ida de la Copa Sudamericana, con arbitraje del chileno Piero Maza.

El gran dolor de cabeza para Rodolfo Arruabarrena pasa por la ausencia de Leandro Paredes. El mediocampista y referente xeneize quedó descartado para toda la serie por una lesión muscular de grado 2 en el muslo derecho, sufrida en la igualdad 2-2 frente a Instituto de Córdoba. Más allá de perder a su líder futbolístico, el elenco de La Boca llega sosteniendo un invicto de 17 encuentros y firme en la Tabla Anual.

Por su parte, el elenco brasileño se enfoca en la Copa tras dejar en el camino a Independiente Santa Fe, en un contexto local complejo: suma 35 puntos en el Brasileirao, a solo cuatro de la zona de descenso, y llega golpeado tras igualar sin goles con Remo en su última presentación.

Formaciones de Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Williams Alarcón, Santiago Ascacibar; Carlos Palacios; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
  • Vasco da Gama: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano; Andrés Gómez, Claudio Spinelli y David. DT: Pedro Emanuel.

Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Boca vs. Vasco da Gama

La televisación estará a cargo de ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas