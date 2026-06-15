Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO España vs. Cabo Verde por Internet
Se juega este lunes el primer partido del Grupo H del Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
España, una de las candidatas, y Cabo Verde se enfrentan este lunes 15 de junio, desde las 13 (hora de Argentina), en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026, en un partido que promete emociones.
El partido puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por DSports, además de la plataforma DGO y Paramount+.
La "Roja" aparece como una de las grandes candidatas al título y comienza su camino mundialista bajo la conducción de Luis de la Fuente, mientras que Cabo Verde afronta su primera participación en una Copa del Mundo, en lo que será un estreno histórico para el seleccionado africano.
Formaciones de España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026
España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Ferran, Oyarzabal, Yaml. DT: Luis de la Fuente.
Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Logan Costa, Pico, Joao Paulo; Kevin Pina, Monteiro, Duarte; Ryan Mendes, Livramento, Cabral. DT: Pedro Brito Bubista.
Cómo ver en vivo España vs. Cabo Verde
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
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