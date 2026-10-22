Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estudiantes de La Plata vs. Flamengo por Copa Libertadores

Este jueves a partir de las 21:30, Flamengo y Estudiantes de La Plata se verán las caras en el Maracaná de Río de Janeiro para definir al finalista de la Copa Libertadores. Luego de haber empatado 0 a 0 en el duelo de ida, el choque de vuelta no deja margen de error: el que consiga el triunfo sacará pasaje directo a la definición del torneo.