Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estudiantes de La Plata vs. Flamengo por Copa Libertadores
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores.
Este jueves a partir de las 21:30, Flamengo y Estudiantes de La Plata se verán las caras en el Maracaná de Río de Janeiro para definir al finalista de la Copa Libertadores. Luego de haber empatado 0 a 0 en el duelo de ida, el choque de vuelta no deja margen de error: el que consiga el triunfo sacará pasaje directo a la definición del torneo.
Cabe señalar que la terna arbitral será uruguaya, con Gustavo Tejera como juez principal y Nicolás Taran junto a Carlos Barreiro en las líneas, mientras que Antonio García será el encargado de monitorear el VAR.
El conjunto brasileño afronta este cruce decisivo con el ánimo en alta tras golear 3-0 a Bahía a domicilio por la jornada 31 del Brasileirão. Gracias a esa victoria, los dirigidos por Leonardo Jardim llegaron a las 67 unidades y se encaramaron en lo más alto de la tabla, superando por un punto a Palmeiras.
Del otro lado, la escuadra platense arriba golpeada tras tropezar 2-1 frente a San Lorenzo en el estadio Jorge Luis Hirschi por la decimotercera fecha del Torneo Clausura. Con apenas 14 unidades, el elenco conducido por Alexander Medina marcha décimo en la Zona A y hoy está quedando fuera de la fase final. Ante este panorama, el "Pincha" buscará la proeza en territorio carioca para meterse en la final continental por primera vez en 17 años.
Formaciones de Flamengo vs. Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores
- Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá; Jorge Carrascal, Samuel Lino y Bruno Henrique. DT: Leonardo Jardim.
- Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
Cómo ver en vivo Estudiantes de La Plata vs. Flamengo
La televisación estará a cargo de Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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