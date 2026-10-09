Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Instituto vs. Boca, por el Torneo Clausura

La "Gloria" llega en un nivel superlativo tras aplastar 4-1 a Independiente en Avellaneda, victoria que lo afianzó como único puntero de la Zona A con 25 unidades y un invicto de tres triunfos al hilo. Sin embargo, enfrente tendrá a un Boca en alza que viene de golear 3-0 a Unión en La Bombonera y marcha cuarto con 20 puntos, por lo que un triunfo del equipo de Rodolfo Arruabarrena acortaría la brecha a solo dos unidades de la cima.