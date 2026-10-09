Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Instituto vs. Boca, por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Instituto vs. Boca por el Torneo Clausura.
En el plato fuerte de la fecha 12 del Torneo Clausura, Instituto recibe a Boca este viernes a las 19:30 en el estadio Mario Alberto Kempes.
La "Gloria" llega en un nivel superlativo tras aplastar 4-1 a Independiente en Avellaneda, victoria que lo afianzó como único puntero de la Zona A con 25 unidades y un invicto de tres triunfos al hilo. Sin embargo, enfrente tendrá a un Boca en alza que viene de golear 3-0 a Unión en La Bombonera y marcha cuarto con 20 puntos, por lo que un triunfo del equipo de Rodolfo Arruabarrena acortaría la brecha a solo dos unidades de la cima.
Para este cruce clave, el DT "Xeneize" recupera en el arco a Álvaro Montero tras su citación con la Selección de Colombia en la fecha FIFA, reemplazando a Leandro Brey. Cabe destacar que, tras su visita a Córdoba, la mirada de Boca estará puesta en la Copa Sudamericana, donde este martes 13 abrirá la serie de semifinales ante Vasco da Gama en condición de local.
Formaciones de Instituto vs. Boca por el Torneo Clausura - Zona A
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
- Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Rodrigo Battaglia, Santiago Ascacibar; Carlos Palacios; Sebastián Villa y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Cómo ver EN VIVO Instituto vs. Boca
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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