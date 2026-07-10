"Guardián de una era": el conmovedor video con el que River despidió y homenajeó a Franco Armani

Como no podía ser de otra manera, la edición revive aquellos milagros futbolísticos que quedaron grabados a fuego en la memoria popular: desde las salvadas imposibles en la Copa Libertadores 2018 ante Independiente y Gremio, pasando por el histórico mano a mano contra Darío Benedetto en la primera final en la Bombonera, hasta sus penales clave y voladas espectaculares que significaron vueltas olímpicas.

El comunicado de River por la salida de Franco Armani

"Franco Armani y River Plate han resuelto de común acuerdo el cierre de un ciclo que quedará grabado para siempre en la memoria del Club y los hinchas.

Durante estos ocho años y medio, Franco conquistó 10 títulos, siendo figura central en cada uno de ellos y escribiendo capítulos inolvidables en nuestros 125 años de historia. Héroe durante toda la Copa Libertadores 2018 obtenida en Madrid, ganador incansable de clásicos y arquero con más títulos de nuestra historia, entre tantos otros logros, se convirtió en una leyenda viva de River.

Franco tendrá una conferencia de prensa el lunes 13 de julio a las 16 hs en el Club, donde podrá despedirse de toda la familia riverplatense. Franco Armani es, y será eternamente, parte de la historia grande de River y las puertas del club permanecerán abiertas para él siempre.".