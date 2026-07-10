"Guardián de una era": el conmovedor video con el que River despidió y homenajeó a Franco Armani
Tras confirmarse oficialmente la salida de común acuerdo del histórico arquero, el club de Núñez conmovió a los hinchas en las redes sociales.
Luego de que River Plate anunciara formalmente la salida de común acuerdo de Franco Armani, la institución decidió rendirle un tributo a la altura de su gigantesco legado. A través de sus plataformas oficiales, el "Millonario" publicó un emotivo video de homenaje que rápidamente se viralizó y conmovió hasta las lágrimas a los fanáticos del fútbol.
"Franco Armani, guardián de una era", fue la potente y precisa frase que eligió el club de Núñez para acompañar las imágenes en sus redes sociales, sintetizando en pocas palabras lo que significó el Pulpo para el arco riverplatense durante casi una década repleta de títulos, récords y noches épicas.
El video con el que River despide a Franco Armani
La producción audiovisual está cargada de una fuerte dosis de nostalgia y emotividad. El video inicia con un invaluable archivo del pasado: un Franco Armani de muy chico, hablando frente a cámara y confesando con total timidez pero absoluta firmeza que era hincha de River.
El tierno testimonio de la infancia funciona como el prólogo perfecto para lo que vendría después: el sueño cumplido con creces.
A partir de allí, el clip se transforma en una ráfaga de adrenalina pura y épica riverplatense, realizando un minucioso repaso por las atajadas más memorables y trascendentales de su carrera con el buzo de la banda roja.
Como no podía ser de otra manera, la edición revive aquellos milagros futbolísticos que quedaron grabados a fuego en la memoria popular: desde las salvadas imposibles en la Copa Libertadores 2018 ante Independiente y Gremio, pasando por el histórico mano a mano contra Darío Benedetto en la primera final en la Bombonera, hasta sus penales clave y voladas espectaculares que significaron vueltas olímpicas.
El comunicado de River por la salida de Franco Armani
"Franco Armani y River Plate han resuelto de común acuerdo el cierre de un ciclo que quedará grabado para siempre en la memoria del Club y los hinchas.
Durante estos ocho años y medio, Franco conquistó 10 títulos, siendo figura central en cada uno de ellos y escribiendo capítulos inolvidables en nuestros 125 años de historia. Héroe durante toda la Copa Libertadores 2018 obtenida en Madrid, ganador incansable de clásicos y arquero con más títulos de nuestra historia, entre tantos otros logros, se convirtió en una leyenda viva de River.
Franco tendrá una conferencia de prensa el lunes 13 de julio a las 16 hs en el Club, donde podrá despedirse de toda la familia riverplatense. Franco Armani es, y será eternamente, parte de la historia grande de River y las puertas del club permanecerán abiertas para él siempre.".
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