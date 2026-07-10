Oficial: Franco Armani se va de River

Durante estos ocho años y medio, Franco conquistó 10 títulos, siendo figura central en cada uno de ellos y escribiendo capítulos inolvidables en nuestros 125 años de historia. Héroe durante toda la Copa Libertadores 2018 obtenida en Madrid, ganador incansable de clásicos y arquero con más títulos de nuestra historia, entre tantos otros logros, se convirtió en una leyenda viva de River.