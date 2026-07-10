Oficial: Franco Armani se va de River
A través de un comunicado oficial, el club confirmó el acuerdo para la salida de Franco Armani, el arquero más ganador de la historia "millonaria".
River informó este viernes por la tarde de forma oficial el acuerdo común para la salida de Franco Armani, quien deja el plantel antes del inicio de la temporada luego de casi nueve años y 10 títulos en el club.
El "Millonario" anunció también que este lunes habrá una conferencia de prensa encabezada por el arquero. "Podrá despedirse de toda la familia riverplatense", indicaron.
A través de otra publicación, en el calificaron a Armani como "guardián de una era", la cuenta oficial de River lanzó un video para homenajear al arquero más ganador de la historia del club.
El comunicado de River por la salida de Franco Armani
"Franco Armani y River Plate han resuelto de común acuerdo el cierre de un ciclo que quedará grabado para siempre en la memoria del Club y los hinchas.
Durante estos ocho años y medio, Franco conquistó 10 títulos, siendo figura central en cada uno de ellos y escribiendo capítulos inolvidables en nuestros 125 años de historia. Héroe durante toda la Copa Libertadores 2018 obtenida en Madrid, ganador incansable de clásicos y arquero con más títulos de nuestra historia, entre tantos otros logros, se convirtió en una leyenda viva de River.
Franco tendrá una conferencia de prensa el lunes 13 de julio a las 16 hs en el Club, donde podrá despedirse de toda la familia riverplatense. Franco Armani es, y será eternamente, parte de la historia grande de River y las puertas del club permanecerán abiertas para él siempre.".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario