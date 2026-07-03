River pone primera: hora, TV y el equipo para el amistoso frente a Flamengo en Portugal

River Plate suma a Giovanni González como nuevo refuerzo

En la mitad de la cancha, Fausto Vera, Tomás Galván y Lucas Silva tendrían un lugar asegurado, mientras que la única incógnita pasa por definir si Mauro Arambarri o Juan Cruz Meza completarán ese sector del campo. Silva, además, aparece como el reemplazante natural de Aníbal Moreno, quien continúa recuperándose del esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha sufrido durante la final del Torneo Apertura.

El ataque también presenta algunas dudas para Coudet. Tras las salidas de Maximiliano Salas e Ian Subiabre, el entrenador deberá decidir quién acompañará a Facundo Colidio en la ofensiva. Las principales alternativas son Sebastián Driussi, que dejó atrás su lesión y volvió a estar disponible, o Joaquín Freitas.

Las probables formaciones de River y Flamengo

River: Santiago Beltrán; Ulises Giménez, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Mauro Arambarri o Juan Cruz Meza, Fausto Vera; Tomás Galván; Facundo Colidio, Sebastián Driussi o Joaquín Freitas.

Santiago Beltrán; Ulises Giménez, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Mauro Arambarri o Juan Cruz Meza, Fausto Vera; Tomás Galván; Facundo Colidio, Sebastián Driussi o Joaquín Freitas. Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Joao Victor, Vitao, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo; Bruno Henrique, Samuel Lino y Pedro.

River vs. Flamengo: otros datos