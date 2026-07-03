River pone primera: hora, TV y el equipo para el amistoso frente a Flamengo en Portugal
El conjunto dirigido por Eduardo Coudet afrontará este viernes su primer compromiso de preparación de cara a un semestre cargado de competencias.
River comenzará este viernes una nueva etapa de trabajo con su primer compromiso amistoso de la pretemporada. El equipo de Eduardo Coudet se medirá ante Flamengo desde las 15:30 (hora de Argentina) en el estadio Algarve, ubicado en Faro, Portugal, en un encuentro que marcará el estreno del Millonario en la preparación para un segundo semestre en el que tendrá por delante el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana como principales desafíos.
El plantel lleva adelante la parte más intensa de la pretemporada desde el pasado 21 de junio en Alicante, España, y este compromiso será la primera oportunidad para que el entrenador saque conclusiones futbolísticas luego de varias jornadas de entrenamientos. Hasta el momento no hay otros amistosos confirmados, por lo que el enfrentamiento contra el conjunto brasileño adquiere una importancia especial para comenzar a darle forma al equipo que competirá oficialmente en las próximas semanas.
La intención del Chacho es presentar una formación muy similar a la que terminó disputando la primera parte del año, aunque con la posibilidad de que algunos de los nuevos refuerzos tengan sus primeros minutos. Los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González aparecen como los principales candidatos para hacer su debut luego de haber participado de las últimas prácticas junto al resto del grupo.
En cambio, otros nombres importantes deberán esperar un poco más para sumarse a la actividad. Nicolás Otamendi continúa afectado por su participación con la Selección Argentina en el Mundial, Lucas Beltrán recién comenzó a entrenarse con sus nuevos compañeros y Rafael Santos Borré se incorporará una vez finalizados los trámites de revisión médica y su regreso desde Argentina.
En cuanto al probable equipo, Santiago Beltrán tiene grandes posibilidades de ocupar el arco. En la defensa, la ausencia de Gonzalo Montiel, que permanece en Estados Unidos, y la decisión de apartar a Fabricio Bustos le abren una oportunidad a Ulises Giménez para desempeñarse como lateral derecho. La dupla de centrales estaría integrada nuevamente por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, mientras que Marcos Acuña se perfila para mantenerse sobre el sector izquierdo.
En la mitad de la cancha, Fausto Vera, Tomás Galván y Lucas Silva tendrían un lugar asegurado, mientras que la única incógnita pasa por definir si Mauro Arambarri o Juan Cruz Meza completarán ese sector del campo. Silva, además, aparece como el reemplazante natural de Aníbal Moreno, quien continúa recuperándose del esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha sufrido durante la final del Torneo Apertura.
El ataque también presenta algunas dudas para Coudet. Tras las salidas de Maximiliano Salas e Ian Subiabre, el entrenador deberá decidir quién acompañará a Facundo Colidio en la ofensiva. Las principales alternativas son Sebastián Driussi, que dejó atrás su lesión y volvió a estar disponible, o Joaquín Freitas.
Las probables formaciones de River y Flamengo
- River: Santiago Beltrán; Ulises Giménez, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Mauro Arambarri o Juan Cruz Meza, Fausto Vera; Tomás Galván; Facundo Colidio, Sebastián Driussi o Joaquín Freitas.
- Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Joao Victor, Vitao, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo; Bruno Henrique, Samuel Lino y Pedro.
River vs. Flamengo: otros datos
- Hora: 15:30.
- Estadio: Algarve, Portugal.
- TV: Disney+.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario