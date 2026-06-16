Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Selección Argentina vs. Argelia por Internet

En frente, Argelia se prepara para disputar su sexta cita máxima, marcando su regreso al torneo tras haber quedado fuera de las ediciones de 2018 y 2022. Con el experimentado Riyad Mahrez como estandarte principal, los "Zorros del Desierto" intentarán hacer daño mediante transiciones veloces y el talento técnico de su ofensiva.

Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

TyC Sports:

Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)

Canales 22 (SD) y 101 (HD) DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)

DSports:

DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Canales 610 (SD) y 1610 (HD). DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.

En vivo a través de la aplicación oficial. Flow: Canales 109 y 110.

Telefe: