Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Selección Argentina vs. Argelia por Internet
Se juega este martes el primer partido del Grupo J del Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
La espera se terminó y este martes la Selección Argentina, vigente campeón del mundo, tiene su anciado debut ante Argelia, en el marco de la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026, que también integran Jordania y Austria; en lo que será el inicio del sueño de defender la corona.
El encuentro se juega desde las 22 horas de la Argentina en el Estadio Kansas City de esa ciudad de Estados Unidos, con arbitraje del polaco Szymon Marciniak.
El partido puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por Telefe, TyC Spors y DSports, además de la plataforma Disney+ y Paramount+.
El equipo nacional llega tras dos buenos amistosos y como flamante campeón del mundo y bicampeón de América. Las únicas dudas son los futbolistas tocados y con algunos inconvenientes físicos previos, que encendieron las alarmas durante la preparación para el debut.
En frente, Argelia se prepara para disputar su sexta cita máxima, marcando su regreso al torneo tras haber quedado fuera de las ediciones de 2018 y 2022. Con el experimentado Riyad Mahrez como estandarte principal, los "Zorros del Desierto" intentarán hacer daño mediante transiciones veloces y el talento técnico de su ofensiva.
Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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