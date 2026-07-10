Selección Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Las formaciones de Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel , Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez .

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ddoye, Fabian Rieder o Djibril Sow , Rubén Vargas; y Breel Embolo.

Datos de Selección Argentina vs. Suiza