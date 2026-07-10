Selección Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Tras la épica remontada, el equipo nacional busca sacar el boleto a las semifinales del torneo ante el duro conjunto europeo.
Luego de la histórica remontada ante Egipto, la Selección Argentina enfrenta este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y en el marco del último boleto para las semifinales, donde ya lo esperará Inglaterra o Noruega, que juegan un rato antes.
El encuentro se juega desde las 22 horas de la Argentina en Kansas Stadium (Arrowhead Stadium) de Kansas City, con arbitraje de João Pinheiro y televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+.
El equipo de Lionel Scaloni viene de protagonizar un infartante partido de octavos de final, quizás uno de los más momorables de la historia de la Copa del Mundo. Sin embargo, llega con la certeza de todavía no haber alcanzado un gran nivel, por lo que no se descarta que vuelva a meter mano en el once.
Con la ratificación de Leandro Paredes en la mitad de la cancha, las dudas vuelven a posarse por el lateral derecho y el acompañante de Lionel Messi, dos de los lugares en donde los asiprantes al puesto no logran ganarse el lugar. Tampoco se descarta un ingreso de Nico González.
Enfrente, Suiza llega de dar el golpe eliminando a Colombia en un partido duro y cerrado, que tuvo 120 minutos y que se definió por penales. El conjunto europeo llega invicto, tras ganarle el grupo al local Canadá, al que venció en el mano a mano de la tercera fecha; y eliminar a Argelia con un contundente 2-0 en 16avos de final.
Las formaciones de Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.
Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ddoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo.
Datos de Selección Argentina vs. Suiza
- Hora: 22 (hora argentina)
- TV: TyC Sports
- Árbitro: João Pinheiro
- VAR: Michael Barwegen
- Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City)
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