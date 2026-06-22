Ni Telefe ni TyC Sports: qué canal pasa en vivo Francia vs. Irak
Dos de las señales que pasan varios partidos del Mundial 2026 no darán el encuentro Francia vs. Irak. Dónde verlo.
Francia e Irak se miden este lunes 22 de junio, en el Filadelfia, desde las 18 (hora de Argentina), por la segunda fecha del Grupo I de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, en un encuentro que puede empezar a definir el panorama de la zona.
El partido se juega desde las 16 horas del sábado en la Argentina y una de las novedades es que no contará ni con la televisación de Telefe ni con la transmisión de TyC Sports, dos de los canales que pasan buena parte de la Copa del Mundo: se puede ver en vivo por Disney+ Plan Premium y DSports.
Mientras el seleccionado francés intentará dar un paso decisivo hacia los dieciseisavos de final, el conjunto asiático necesita sumar para mantenerse con chances de clasificación tras un debut adverso.
Cómo ver en vivo Francia vs. Irak sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
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