Cambió la votación: quién deja Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
El reality de Telefe se prepara para una nueva gala de eliminación este lunes y una jugadora quedará fuera de juego.
Gran Hermano Generación Dorada entró en su etapa decisiva y este lunes tendrá una nueva gala de eliminación. A medida que quedan menos participantes dentro de la casa, cada votación cobra mayor importancia y puede modificar por completo el escenario de cara a la final.
La placa tuvo una particularidad durante este fin de semana: Sol y Yipio lograron bajar de la nominación este domingo, cuando la votación todavía era positiva. De esta manera, ambas consiguieron el respaldo necesario para continuar en competencia y quedaron fuera de peligro.
Una vez definidos esos resultados, la modalidad cambió y pasó a ser negativa. Así, las participantes que permanecieron en placa quedaron nuevamente expuestas y ahora será la más votada por el público la que deberá abandonar la casa este lunes.
Quién abandona Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
Como suele ocurrir antes de cada definición, Pabloschi vuelve a ser uno de los usuarios que los seguidores del reality miran con atención. A través de su cuenta de X, suele adelantar cómo viene la votación y sus publicaciones generan expectativa entre los fanáticos de Gran Hermano.
En esta oportunidad, Pabloschi todavía no dio indicios concretos sobre quién sería la próxima eliminada. Sin embargo, días atrás había anticipado un posible escenario que ahora vuelve a cobrar fuerza luego del cambio en la modalidad de la votación.
En aquella oportunidad, el usuario había señalado directamente a Luana y lanzó una contundente advertencia: “Si Luana no baja en postiva se va”.
La publicación generó todo tipo de comentarios entre los seguidores del programa, que comenzaron a especular sobre el futuro de la participante y sobre la posibilidad de que finalmente quedara afuera de la competencia.
Ahora, con el voto negativo ya activo y la gala de eliminación cada vez más cerca, todas las miradas están puestas nuevamente en la evolución de la votación. El reality atraviesa su recta final y cada definición puede resultar determinante para las participantes que todavía sueñan con llegar a la última instancia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario