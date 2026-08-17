En aquella oportunidad, el usuario había señalado directamente a Luana y lanzó una contundente advertencia: “Si Luana no baja en postiva se va”.

Cambió la votación: quién deja Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi

La publicación generó todo tipo de comentarios entre los seguidores del programa, que comenzaron a especular sobre el futuro de la participante y sobre la posibilidad de que finalmente quedara afuera de la competencia.

Ahora, con el voto negativo ya activo y la gala de eliminación cada vez más cerca, todas las miradas están puestas nuevamente en la evolución de la votación. El reality atraviesa su recta final y cada definición puede resultar determinante para las participantes que todavía sueñan con llegar a la última instancia.