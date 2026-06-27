Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Colombia vs. Portugal
En uno de los platos fuertes de la última fecha, Colombia y Portugal dirimen el primero del Grupo K en Miami. Descubrí todos los detalles en la nota.
Colombia y Portugal juegan este sábado, a las 20:30 (hora de Argentina), en Miami, por la tercera y última fecha del Grupo K del Mundial 2026.
Una de las novedades de este encuentro gira en torno a la televisación, ya que ni Telefe ni TyC Sports lo transmitirán. La señal a cargo será DSports, que tiene los derechos de todos los partidos del torneo.
El conjunto portugués, liderado por Cristiano Ronaldo, empató en el debut ante República Democrática del Congo, aunque en la segunda jornada despejó los fantasmas con una contundente victoria ante Uzbekistán (5 a 0), motivo por el cual se ubica segundo, con 4 unidades.
Colombia, por su parte, también atraviesa un buen presente: inició el torneo con triunfo y llega con puntaje ideal tras vencer a RD. Congo (1 a 0), mostrando solidez y eficacia en ambas áreas. El equipo sudamericano, ya clasificado a la siguiente etapa, se encuentra en lo más alto del Grupo K con 6 puntos.
La mejor actuación de la selección cafetera se dio en Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final de la mano de James Rodríguez, en una campaña histórica que marcó un antes y un después para el fútbol colombiano. Desde entonces, se consolidó como un habitual competidor en la máxima cita, aunque nunca volvió a superar esa fase.
Cómo ver en vivo Colombia vs. Portugal sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Formaciones de Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026
Colombia: Ospina; Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí Mojica; Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.
Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
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