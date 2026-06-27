Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Colombia vs. Portugal

La mejor actuación de la selección cafetera se dio en Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final de la mano de James Rodríguez, en una campaña histórica que marcó un antes y un después para el fútbol colombiano. Desde entonces, se consolidó como un habitual competidor en la máxima cita, aunque nunca volvió a superar esa fase.

Cómo ver en vivo Colombia vs. Portugal sin TyC Sports ni Telefe

La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO.

DSports:

DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Canales 610 (SD) y 1610 (HD). DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.

En vivo a través de la aplicación oficial. Flow: Canales 109 y 110.

Formaciones de Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026

Colombia: Ospina; Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí Mojica; Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.