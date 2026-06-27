Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Croacia vs. Ghana
Croacia y Ghana juegan en Filadelfia, donde buscarán el pasaje a la siguiente etapa del certamen. Descubrí todos los detalles en la nota.
En un duelo decisivo para las aspiraciones de ambos en el torneo, Croacia y Ghana chocan este sábado, a las 18 (hora de Argentina), en Filadelfia, por la tercera y última fecha del Grupo L del Mundial 2026.
El encuentro será televisado exclusivamente por DSports, señal que transmite los 104 partidos de la Copa del Mundo.
El seleccionado croata llega a la última fecha con la obligación de sumar tras un arranque irregular: debutó con una derrota ante Inglaterra, pero luego se recuperó en la segunda jornada con un triunfo clave ante Panamá, resultado que lo mantiene con 3 puntos y con chances concretas de meterse en los dieciseisavos de final.
Ghana, en cambio, atraviesa un presente más favorable: comenzó el torneo con una victoria en el debut y luego igualó 0 a 0 frente a Inglaterra en la segunda fecha.
Con 4 unidades, el conjunto africano, comandado por Carlos Queiroz, depende de sí mismo para sellar la clasificación a la próxima ronda sin depender de otros resultados.
Cómo ver en vivo Croacia vs. Ghana sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Formaciones de Croacia vs. Ghana por el Mundial 2026
Croacia: Livakovic; Jakic, Caleta-Car, Gvardiol, Stanisic; Modric, Sucic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir. DT: Zlatko Dalic.
Ghana: Asare; Seidu, Adjetey, Peprah Oppong; Yirenkyi, Elisha Owusu, Thomas Partey, Sulemana; Semenyo, Jordan Ayew; Iñaki Williams. DT: Carlos Queiroz.
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