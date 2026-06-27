Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Croacia vs. Ghana

Con 4 unidades, el conjunto africano, comandado por Carlos Queiroz, depende de sí mismo para sellar la clasificación a la próxima ronda sin depender de otros resultados.

Cómo ver en vivo Croacia vs. Ghana sin TyC Sports ni Telefe

La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO.

DSports:

DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Canales 610 (SD) y 1610 (HD). DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.

En vivo a través de la aplicación oficial. Flow: Canales 109 y 110.

Formaciones de Croacia vs. Ghana por el Mundial 2026

Croacia: Livakovic; Jakic, Caleta-Car, Gvardiol, Stanisic; Modric, Sucic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir. DT: Zlatko Dalic.

Ghana: Asare; Seidu, Adjetey, Peprah Oppong; Yirenkyi, Elisha Owusu, Thomas Partey, Sulemana; Semenyo, Jordan Ayew; Iñaki Williams. DT: Carlos Queiroz.