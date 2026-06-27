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Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Croacia vs. Ghana

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Croacia y Ghana juegan en Filadelfia, donde buscarán el pasaje a la siguiente etapa del certamen. Descubrí todos los detalles en la nota.

Filadelfia será el escenario de Ghana vs. Croacia. 

Filadelfia será el escenario de Ghana vs. Croacia. 

En un duelo decisivo para las aspiraciones de ambos en el torneo, Croacia y Ghana chocan este sábado, a las 18 (hora de Argentina), en Filadelfia, por la tercera y última fecha del Grupo L del Mundial 2026.

El encuentro será televisado exclusivamente por DSports, señal que transmite los 104 partidos de la Copa del Mundo.

El seleccionado croata llega a la última fecha con la obligación de sumar tras un arranque irregular: debutó con una derrota ante Inglaterra, pero luego se recuperó en la segunda jornada con un triunfo clave ante Panamá, resultado que lo mantiene con 3 puntos y con chances concretas de meterse en los dieciseisavos de final.

Ghana, en cambio, atraviesa un presente más favorable: comenzó el torneo con una victoria en el debut y luego igualó 0 a 0 frente a Inglaterra en la segunda fecha.

Con 4 unidades, el conjunto africano, comandado por Carlos Queiroz, depende de sí mismo para sellar la clasificación a la próxima ronda sin depender de otros resultados.

Cómo ver en vivo Croacia vs. Ghana sin TyC Sports ni Telefe

La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO.

DSports:

  • DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
  • DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
  • Flow: Canales 109 y 110.

Formaciones de Croacia vs. Ghana por el Mundial 2026

Croacia: Livakovic; Jakic, Caleta-Car, Gvardiol, Stanisic; Modric, Sucic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir. DT: Zlatko Dalic.

Ghana: Asare; Seidu, Adjetey, Peprah Oppong; Yirenkyi, Elisha Owusu, Thomas Partey, Sulemana; Semenyo, Jordan Ayew; Iñaki Williams. DT: Carlos Queiroz.

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