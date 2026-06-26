Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Nueva Zelanda vs. Belgica
Bélgica tuvo un inicio poco alentador, pero una victoria ante los oceánicos lo separa del pasaje a los dieciseisavos de final. Descubrí todos los detalles en la nota.
Bélgica y Nueva Zelanda se enfrentan este sábado, a las 00 (hora de Argentina), en Vancouver, por la tercera y última fecha del Grupo G del Mundial 2026, que se disputa en tres sedes por primera vez en la historia: Estados Unidos, México y Canadá.
Una de las novedades es que no contará ni con la televisación de Telefe ni con la transmisión de TyC Sports, dos de los canales que pasan buena parte de la Copa del Mundo: se puede ver en vivo por Disney+ Plan Premium y DSports.
Bélgica tuvo un comienzo poco alentador luego de registrar dos empates en sus dos primeras presentaciones: 1 a 1 con Egipto y 0 a 0 con Irán. Si bien aún no logró despegar en el grupo, mantiene intactas sus chances de avanzar dependiendo de este último resultado.
En tanto, Nueva Zelanda llega tras un inicio complicado, sin poder sumar victorias en sus dos partidos iniciales, lo que la obliga a buscar un triunfo y esperar otros resultados para seguir con vida en la competencia.
Para los oceánicos, su mejor campaña en la historia de los mundiales fue alcanzar la fase de grupos en las ediciones de 1982 y 2010, sin lograr aún superar la primera ronda.
Por el otro lado, el elenco europeo es una selección con presencia constante en los mundiales y un rendimiento sólido en las últimas décadas, aunque sin títulos en su historial. Su mejor resultado se dio en Rusia 2018, cuando terminó en el tercer puesto tras vencer a Inglaterra.
Formaciones de Nueva Zelanda vs. Bélgica por el Mundial 2026
Nueva Zelanda: Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Joe Bell, Stamenic; Just, Garbett, Singh; Wood. DT: Darren Bazeley.
Bélgica: Courtois; Meunier, Mechele, Arthur Theate, De Cuyper; Amadou Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. DT: Rudi García.
Cómo ver en vivo Nueva Zelanda vs. Bélgica sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
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