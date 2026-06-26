Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Nueva Zelanda vs. Belgica

Por el otro lado, el elenco europeo es una selección con presencia constante en los mundiales y un rendimiento sólido en las últimas décadas, aunque sin títulos en su historial. Su mejor resultado se dio en Rusia 2018, cuando terminó en el tercer puesto tras vencer a Inglaterra.

Formaciones de Nueva Zelanda vs. Bélgica por el Mundial 2026

Nueva Zelanda: Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Joe Bell, Stamenic; Just, Garbett, Singh; Wood. DT: Darren Bazeley.

Bélgica: Courtois; Meunier, Mechele, Arthur Theate, De Cuyper; Amadou Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. DT: Rudi García.

Cómo ver en vivo Nueva Zelanda vs. Bélgica sin TyC Sports ni Telefe

La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.

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