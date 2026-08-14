Cuti Romero confirmó su salida del Tottenham y se despidió con un emotivo mensaje
El argentino dejó oficialmente el club inglés después de cinco temporadas y, tras realizarse la revisión médica, quedó listo para convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid.
Cristian “Cuti” Romero cerró oficialmente su etapa en Tottenham. El defensor argentino, que este viernes completó las pruebas médicas correspondientes con Atlético de Madrid, se despidió del conjunto inglés después de cinco temporadas y publicó un extenso mensaje en sus redes sociales para agradecer a quienes lo acompañaron durante su paso por Londres.
La salida del zaguero representa el final de un ciclo importante en su carrera. Romero llegó a los Spurs con el objetivo de consolidarse en la Premier League y rápidamente se convirtió en una de las principales referencias defensivas del equipo. Ahora, después de varios años en Inglaterra, está a punto de comenzar una nueva aventura en España.
El futbolista será presentado oficialmente por Atlético de Madrid y se transformará en uno de los refuerzos del conjunto dirigido por Diego Simeone para la temporada 2026-27. Antes de ponerse definitivamente la camiseta rojiblanca, sin embargo, Romero quiso cerrar su historia con Tottenham con un mensaje destinado especialmente a los hinchas.
La emotiva despedida del Cuti Romero de Tottenham
Romero utilizó su cuenta de X para compartir una extensa reflexión sobre sus cinco años en el club inglés. El defensor recordó tanto los momentos deportivos como los vínculos personales que construyó durante su estadía en Londres. “Hoy, me despido de un lugar que fue mucho más que un club. Fue mi hogar, mi desafío y el lugar donde mi familia y yo construimos una parte tan importante de nuestras vidas. Me voy con el corazón lleno de recuerdos y un enorme orgullo por todo lo que vivimos y logramos juntos”, escribió.
El argentino también hizo referencia al objetivo que se había planteado cuando llegó a Tottenham y que, con el tiempo, pudo cumplir junto al equipo. “Cuando llegué, tenía un sueño claro: dejar mi nombre en la historia de este club. Sabía que la única manera era a través del trabajo duro, el sacrificio y lograr algo que había parecido tan difícil durante tanto tiempo: levantar un trofeo de nuevo”, explicó.
Y después resumió ese logro con apenas tres palabras, aunque cargadas de significado: “Y lo hicimos”. La referencia está vinculada al título conseguido por Tottenham durante su etapa en el club, un logro que puso fin a una larga espera de la institución inglesa y que quedó como uno de los momentos más importantes del ciclo del defensor argentino.
Romero eligió quedarse con los buenos recuerdos
El Cuti también reconoció que su paso por Tottenham tuvo momentos complejos y que el recorrido no estuvo exento de dificultades. Sin embargo, prefirió que esos episodios no fueran los que marcaran su despedida. “El camino no fue perfecto, pero no quiero que eso defina mi despedida. Elijo recordar los momentos felices, las lecciones, las personas que estuvieron a mi lado y, sobre todo, el amor que recibí durante estos cinco años”, señaló.
En ese sentido, dedicó unas palabras a todas las personas que formaron parte de su experiencia en el club, desde los entrenadores y compañeros hasta quienes trabajan detrás de escena. “Gracias a todos en el club que compartieron este camino conmigo. Entrenadores, compañeros, personal y cada persona trabajando detrás de escena: todos forman parte de mi historia y tienen un lugar en mi corazón”, expresó.
El mensaje del Cuti para los hinchas de los Spurs
Uno de los momentos más emotivos de la despedida estuvo destinado a los simpatizantes de Tottenham. Romero destacó el vínculo que logró construir con la afición y agradeció el respaldo recibido desde su llegada. “Gracias por quererme, respetarme y hacerme sentir como uno de ustedes desde el primer día. Gracias por cada abrazo, cada canción, cada bandera, cada aplauso y por estar siempre ahí”, manifestó.
El defensor también reconoció que, como cualquier futbolista, tuvo actuaciones mejores y peores, pero aseguró que nunca dejó de entregar todo dentro de la cancha. “Sé que no fui perfecto, pero una cosa me da paz: siempre lo di todo. Defendí esta camiseta con orgullo y con todo mi corazón”, afirmó. El mensaje terminó con una frase contundente, escrita en mayúsculas, que resumió el sentimiento del argentino hacia el club que lo acompañó durante cinco temporadas: “GRACIAS POR TODO”.
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