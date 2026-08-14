Cuti Romero confirmó su salida del Tottenham y se despidió con un emotivo mensaje

Y después resumió ese logro con apenas tres palabras, aunque cargadas de significado: “Y lo hicimos”. La referencia está vinculada al título conseguido por Tottenham durante su etapa en el club, un logro que puso fin a una larga espera de la institución inglesa y que quedó como uno de los momentos más importantes del ciclo del defensor argentino.

Today, I say goodbye to a place that, for five seasons, was much more than a club. It was my home, my challenge and the place where my family and I built such an important part of our lives.



I leave with a heart full of memories and enormous pride for everything we lived and… pic.twitter.com/Bc340TKNtq — Cuti Romero (@CutiRomero2) August 14, 2026

Romero eligió quedarse con los buenos recuerdos

El Cuti también reconoció que su paso por Tottenham tuvo momentos complejos y que el recorrido no estuvo exento de dificultades. Sin embargo, prefirió que esos episodios no fueran los que marcaran su despedida. “El camino no fue perfecto, pero no quiero que eso defina mi despedida. Elijo recordar los momentos felices, las lecciones, las personas que estuvieron a mi lado y, sobre todo, el amor que recibí durante estos cinco años”, señaló.

En ese sentido, dedicó unas palabras a todas las personas que formaron parte de su experiencia en el club, desde los entrenadores y compañeros hasta quienes trabajan detrás de escena. “Gracias a todos en el club que compartieron este camino conmigo. Entrenadores, compañeros, personal y cada persona trabajando detrás de escena: todos forman parte de mi historia y tienen un lugar en mi corazón”, expresó.

El mensaje del Cuti para los hinchas de los Spurs

Uno de los momentos más emotivos de la despedida estuvo destinado a los simpatizantes de Tottenham. Romero destacó el vínculo que logró construir con la afición y agradeció el respaldo recibido desde su llegada. “Gracias por quererme, respetarme y hacerme sentir como uno de ustedes desde el primer día. Gracias por cada abrazo, cada canción, cada bandera, cada aplauso y por estar siempre ahí”, manifestó.

El defensor también reconoció que, como cualquier futbolista, tuvo actuaciones mejores y peores, pero aseguró que nunca dejó de entregar todo dentro de la cancha. “Sé que no fui perfecto, pero una cosa me da paz: siempre lo di todo. Defendí esta camiseta con orgullo y con todo mi corazón”, afirmó. El mensaje terminó con una frase contundente, escrita en mayúsculas, que resumió el sentimiento del argentino hacia el club que lo acompañó durante cinco temporadas: “GRACIAS POR TODO”.