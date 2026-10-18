Nico Paz le ganó el duelo a Franco Mastantuono en el triunfo del Como ante Fiorentina

En un atractivo duelo con fuerte presencia de la renovación albiceleste, el Como de Cesc Fàbregas se impuso por 3-1 ante la Fiorentina por la séptima fecha de la Serie A. El choque de la jornada italiana tuvo como gran atractivo el enfrentamiento directo entre Nico Paz y Franco Mastantuono, dos de las promesas de la Selección Argentina que volvieron a sumar minutos de alto nivel en el fútbol europeo.