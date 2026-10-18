Nico Paz le ganó el duelo a Franco Mastantuono en el triunfo del Como ante Fiorentina
El zurdo convirtió de cabeza en la victoria 3-1 del equipo de Cesc Fàbregas sobre la Viola, que contó con una asistencia del ex River en el descuento.
En un atractivo duelo con fuerte presencia de la renovación albiceleste, el Como de Cesc Fàbregas se impuso por 3-1 ante la Fiorentina por la séptima fecha de la Serie A. El choque de la jornada italiana tuvo como gran atractivo el enfrentamiento directo entre Nico Paz y Franco Mastantuono, dos de las promesas de la Selección Argentina que volvieron a sumar minutos de alto nivel en el fútbol europeo.
El conjunto local encarriló la victoria gracias a las apariciones en la red de Mattia Liberali y Anastasios Douvikas, mientras que Nico Paz marcó su tanto con un certero frentazo para poner el marcador 2-0 de manera parcial. Sobre la finalización de la primera etapa, el equipo conducido por Paolo Vanoli encontró el descuento a través del defensor Marin Pongracic, quien conectó a la red tras un preciso centro enviado por Mastantuono desde el sector de pelota parada.
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Con este resultado favorable en condición de local, la escuadra de Fàbregas alcanzó la cuarta posición de la tabla general en la Serie A al sumar 14 unidades, ratificando su gran inicio de temporada. En la vereda opuesta, el panorama resulta complejo para la escuadra de Florencia, que permanece sumida en la zona baja del torneo continental con apenas cuatro puntos acumulados en siete presentaciones.
El cruce entre Nico Paz y Franco Mastantuono en Como vs. Fiorentina
El cruce en territorio italiano dejó un saldo positivo para el volante formado en la cantera del Real Madrid, quien volvió a ser determinante en la red para su equipo. De esta manera, Paz se quedó con el mano a mano juvenil ante un Mastantuono que, pese a la caída de su equipo, continúa sumando rodaje en la máxima categoría del Calcio.
Los números del cruce entre Nico Paz y Franco Mastantuono
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