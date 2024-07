Mientras se acerca Marcelo Gallardo, Nicolás Otamendi reveló que le “encantaría jugar en River”: qué dijo

En diálogo con “Un buen momento”, de Radio La Red, el defensor del Benfica reveló que mantuvo algunas charlas con Jorge Brito, presidente de la institución, para evaluar la chance de jugar en el club. “Hablé con el presidente, él me ha insistido para que viniera a jugar a River, se ha portado de diez conmigo”, contó el futbolista.

Nicolás Otamendi reveló por qué no jugaría en River

En esa línea, el defensor contó por qué decidió rechazar la propuesta que se le hizo tiempo atrás. "Yo ya había renovado con Benfica, tenía años de contrato. Él ha entendido. Que me llame un club tan grande como River…es difícil decir que no, pero entendió los motivos y entendió que mi familia estaba siempre por delante”, manifestó.

Y, agregó: "En lo personal me encantaría jugar en River porque soy hincha. Hasta el día de hoy la gente me trata de maravilla por la calle, hasta el día de hoy me dice que vaya”.

Sin embargo, Nicolás Otamendi parece haber cerrado definitivamente la última puerta para regresar al país y jugar en River: “Es algo como le pasa a Ángel (Di María), también pienso en mi familia y hace muchos años que estoy acá en Europa. Pienso en mis hijos y la seguridad de ellos. Por cómo está Argentina es muy complicado volver”, cerró.