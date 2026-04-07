Se aleja de River: la postura de Mourinho que puede cambiar el futuro de Nicolás Otamendi

Con tres meses por delante en su contrato actual, el futuro de Otamendi permanece abierto. Benfica busca retenerlo, River espera una oportunidad y el mercado internacional también observa de cerca una situación que podría resolverse en las próximas semanas.

Los números de Nicolás Otamendi en el Benfica

A sus 38 años, y desde su arribo a mediados de 2020, Nicolás Otamendi acumula hasta entonces un total de 275 partidos, en los que registró 18 goles y 14 asistencias.