Se aleja de River: la postura de Mourinho que puede cambiar el futuro de Nicolás Otamendi
A dos meses de que expire su vínculo en Portugal, el defensor no tiene claro su futuro y no descarta volver al país. Emiratos Árabes también emerge como alternativa.
El futuro de Nicolás Otamendi atraviesa un momento de incertidumbre a pocos meses del final de su contrato con Benfica. El defensor campeón del mundo con la Selección Argentina queda libre el 30 de junio de 2026 y todavía no hay definiciones sobre dónde continuará su carrera.
River sigue de cerca la situación y no descarta avanzar por el experimentado zaguero en el próximo mercado de pases. Sin embargo, la prioridad del futbolista estaría puesta en continuar en el club portugués, donde es una de las piezas de experiencia dentro del plantel.
El factor determinante en la negociación sería la postura del entrenador José Mourinho. Si el técnico da el visto bueno para la continuidad del defensor, las conversaciones para extender el vínculo por una temporada más podrían avanzar rápidamente. En caso de que el entrenador no considere prioritaria su permanencia, el panorama se abriría y aparecerían otras opciones para el surgido en Vélez. Entre ellas, el Millonario se mantiene expectante ante la posibilidad de repatriarlo, mientras que también surgió una alternativa desde Emiratos Árabes.
El entorno del futbolista reconoce que el regreso al fútbol argentino no está descartado, aunque el deseo principal sería continuar en Europa. En ese contexto, la decisión del entrenador portugués aparece como el elemento que podría definir el rumbo de la carrera del defensor en el corto plazo.
Otro de los puntos que forman parte del análisis del jugador es su situación en la Selección Argentina. Según trascendió, el defensor pondría fin a su etapa en el combinado nacional luego de la próxima Copa del Mundo, cerrando así un ciclo exitoso que incluyó la consagración en Qatar.
Con tres meses por delante en su contrato actual, el futuro de Otamendi permanece abierto. Benfica busca retenerlo, River espera una oportunidad y el mercado internacional también observa de cerca una situación que podría resolverse en las próximas semanas.
Los números de Nicolás Otamendi en el Benfica
A sus 38 años, y desde su arribo a mediados de 2020, Nicolás Otamendi acumula hasta entonces un total de 275 partidos, en los que registró 18 goles y 14 asistencias.
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