VIDEO: Nicolás Otamendi se tatuó a Lionel Messi

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Otamendi mostró todo el proceso, con flashes en los que se observan los dibujos del mejor jugador del mundo.

Tras la revelación, el central y el mejor jugador del planeta tuvieron un emotivo intercambio también a través de la red social. "Vi un montón de cosas espectaculares que se hicieron de mí de la Copa. Pero que un compañero y un amigo se haga este tatuaje, es algo más que especial. Gracias Ota", escribió el 10.

"Las cosas que vos viste no son nada comparado con lo que nosotros vemos jugando al lado tuyo. No solo sos un país entero, sino que sos la historia de este deporte. Te quiero, amigo", le respondió el ex Vélez.

