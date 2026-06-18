Nicolás Tagliafico evoluciona de su lesión: la postura del CT de Argentina ante Austria

En ese contexto, Facundo Medina ganó terreno. El defensor cumplió una actuación satisfactoria ocupando el sector izquierdo de la defensa y respondió a las exigencias tácticas planteadas por el entrenador. Su rendimiento dejó conformes a los responsables del seleccionado y redujo la urgencia de acelerar el retorno de Tagliafico para el compromiso ante Austria.

tagliafico

Si bien el escenario más optimista contempla la posibilidad de que el lateral pueda integrar el banco de suplentes el próximo lunes, la opción de verlo desde el inicio parece prácticamente descartada. Llegaría con apenas poco más de dos semanas de rehabilitación y el riesgo de una recaída es un factor que la Selección no está dispuesta a asumir en esta etapa de la competencia.

La prioridad del cuerpo técnico es contar con Tagliafico en plenitud física para la fase decisiva del certamen. Por ese motivo, la planificación apunta a que complete correctamente todos los pasos de recuperación antes de volver a competir. Incluso, dentro de la delegación consideran que el encuentro frente a Jordania, programado para el cierre de la fase de grupos, aparece hoy como una meta más realista para su regreso oficial.