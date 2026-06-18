Nicolás Tagliafico evoluciona de su lesión: la postura del CT de Argentina ante Austria
El lateral izquierdo continúa recuperándose y evoluciona de manera positiva. Sin embargo, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni mantiene la cautela.
Luego de un estreno convincente en el Mundial 2026, la Selección Argentina ya comenzó a enfocarse en el encuentro frente a Austria, un partido que podría asegurarle el pase a los 16avos de final. Mientras Lionel Scaloni analiza posibles variantes para el segundo compromiso del Grupo J, una de las principales incógnitas sigue girando alrededor de Nicolás Tagliafico y su recuperación física.
El defensor continúa trabajando de manera diferenciada tras sufrir un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda durante el amistoso preparatorio frente a Honduras. Aunque la evolución es positiva y las sensaciones son alentadoras, todavía no recibió el alta médica ni pudo reintegrarse a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros.
Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informaron que el futbolista sigue realizando tareas específicas en el campo de juego y que la recuperación avanza según lo previsto. El parte médico difundido por el seleccionado no ofreció mayores precisiones sobre plazos concretos, aunque confirmó que la respuesta física del jugador está siendo favorable desde el inicio del tratamiento.
Scaloni seguiría cuidando a Tagliafico: tampoco jugaría ante Austria
A pesar de esa evolución, dentro del cuerpo técnico predomina la prudencia. Scaloni y sus colaboradores consideran que no existe necesidad de forzar el regreso de un futbolista que todavía atraviesa la etapa final de recuperación. Mucho más después de lo ocurrido en el debut, donde la Albiceleste mostró solidez colectiva y encontró respuestas positivas en una posición que aparecía como una de las principales preocupaciones antes del inicio del torneo.
En ese contexto, Facundo Medina ganó terreno. El defensor cumplió una actuación satisfactoria ocupando el sector izquierdo de la defensa y respondió a las exigencias tácticas planteadas por el entrenador. Su rendimiento dejó conformes a los responsables del seleccionado y redujo la urgencia de acelerar el retorno de Tagliafico para el compromiso ante Austria.
Si bien el escenario más optimista contempla la posibilidad de que el lateral pueda integrar el banco de suplentes el próximo lunes, la opción de verlo desde el inicio parece prácticamente descartada. Llegaría con apenas poco más de dos semanas de rehabilitación y el riesgo de una recaída es un factor que la Selección no está dispuesta a asumir en esta etapa de la competencia.
La prioridad del cuerpo técnico es contar con Tagliafico en plenitud física para la fase decisiva del certamen. Por ese motivo, la planificación apunta a que complete correctamente todos los pasos de recuperación antes de volver a competir. Incluso, dentro de la delegación consideran que el encuentro frente a Jordania, programado para el cierre de la fase de grupos, aparece hoy como una meta más realista para su regreso oficial.
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